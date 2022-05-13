Премьер Грузии исключил открытие "второго фронта" против России

Грузия не планирует воевать с Россией и открывать так называемый "второй фронт". Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что не допустит призывов к развязыванию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi 2 .

"У народа Грузии есть долгосрочная гарантия мира и второго фронта в Грузии не будет", - заявил Гарибашвили журналистам.

Премьер добавил, что Грузия уже трижды воевала с Россией и каждый раз сталкивалась с разрушительными для страны последствиями. Он подчеркнул, что правительство не допустит безответственных призывов к войне со стороны внутренних врагов.