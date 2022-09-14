Грузия может открыть "второй фонт" против России: названо условие
Власти Грузии могут открыть "второй фронт" против России. Однако перед этим власти намерены организовать референдум по этому вопросу.
Об этом заявил глава партии "Грузинская места" Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказский узел".
"Мы можем провести референдум и спросить у населения, хотят ли они открытия в Грузии второго фронта. Можем последовать за тем, что скажет народ. Пусть решает население, согласно ли оно с высокопоставленными лицами Украины или же с нашей позицией об отказе от второго фронта", - заявил он.
Напомним, с начала войны в Украине Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против России. Кроме того, по данным украинской разведки грузинский бизнес помогает россиянам обходить ограничения.
Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не собирается воевать с РФ и открывать так называемый "второй фронт".
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