ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грузия может открыть "второй фонт" против России: названо условие

Новина українською →
Тбилиси, Среда 14 сентября 2022 12:46
Грузия может открыть "второй фонт" против России: названо условие Фото: глава партии "Грузинская места" Ираклий Кобахидзе (facebook.com/KobakhidzeOfficial)
Автор: Валерия Полищук

Власти Грузии могут открыть "второй фронт" против России. Однако перед этим власти намерены организовать референдум по этому вопросу.

Об этом заявил глава партии "Грузинская места" Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказский узел".

"Мы можем провести референдум и спросить у населения, хотят ли они открытия в Грузии второго фронта. Можем последовать за тем, что скажет народ. Пусть решает население, согласно ли оно с высокопоставленными лицами Украины или же с нашей позицией об отказе от второго фронта", - заявил он.

Напомним, с начала войны в Украине Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против России. Кроме того, по данным украинской разведки грузинский бизнес помогает россиянам обходить ограничения.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не собирается воевать с РФ и открывать так называемый "второй фронт".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине
Роман Чернышевкорреспондент Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине