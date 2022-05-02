МИД Грузии вызвал украинского поверенного. Недовольны данными разведки

Министерство иностранных дел Грузии вызвало временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова. Украинского дипломата позвали в ведомство из-за недовольства информацией, распространенной Службой разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online" .

Заместитель министра иностранных дел Теймураз Канкалия в беседе с дипломатом отметил, что информация подобного рода, основанная на непроверенных фактах, подрывает партнерские отношения между двумя странами.

Касьянову было предложено предоставить фактические объяснения и доказательства по данной информации. В ходе встречи дипломат сообщил, что на данном этапе у него нет ответа на заявление разведслужбы, отметив, что соответствующее уведомление будет передано Киеву.

На встрече также была подтверждена неизменная поддержка Грузией Украины и украинского народа. Касьянов поблагодарил Грузию за поддержку и гуманитарную помощь Украине.

Отметим, речь идет о данных украинской разведки, в которых сообщается, что российские агенты налаживают каналы контрабанды через Грузию, которыми провозятся в обход санкций запчасти для техники, электронику и оптические приборы. При этом, представители грузинских спецслужб не препятствуют деятельности российских агентов, поскольку получили соответствующие распоряжения от политической верхушки страны.