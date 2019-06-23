В Грузии взяли под стражу мужчину за изготовление "коктейлей Молотова"

Фото: протесты в Грузии (скрин видео)

Мужчине грозит до 6 лет заключения

Тбилисский городской суд приговорил к аресту 70-летнего мужчину, которого обвиняют в изготовлении "коктейлей Молотова" для использования во время протестов под парламентом Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Как сообщили в Министерства внутренних дел Грузии, мужчину задержали в пятницу, 21 июня, вскоре после разгона акции протеста под грузинским парламентом в Тбилиси. На дворе 70-летнего мужчины обнаружили 12 бутылок с зажигающей смесью.

По данным грузинского МВД, мужчина собирался использовать так называемые "коктейли Молотова" во время столкновений у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

Отмечается, что мужчину обвиняют по статье о "незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ". Ему грозит наказание в виде заключения на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии минимум 121 человек был приговорен к 12 суткам ареста за участие в протесте в Тбилиси. Демонстрантам инкриминировали неподчинение полиции и малое хулиганство во время митингов в Тбилиси, которые начались в четверг, 20 июня.

Как писало РБК-Украина, в ходе протестов в Тбилиси полиция арестовала 305 демонстрантов. В МВД заявили, что протестующие были арестованы за "различные правонарушения".