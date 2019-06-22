В Грузии взяли под стражу более 120 протестующих

Фото: протесты в Грузии (Twitter / Alver)

Протестующих приговорили к 12 суткам ареста

В Грузии по меньшей мере 121 человек был приговорен к 12 суткам ареста из-за участия в акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.

По данным грузинского МВД, задержанных на акциях протеста у здания парламента Грузии протестующих приговорили к 12 суткам ареста. Демонстрантам инкриминировали неподчинение полиции и малое хулиганство во время митингов в Тбилиси, которые начались в четверг, 20 июня.

Отмечается, что все другие задержанные во время протеста демонстранты были освобождены и оштрафованы.

"Информируем общество, что 121 человек, задержанный в ходе акции 20 июня, в административном порядке приговорен к административному заключению (12 суток), а остальные - освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, в субботу, 22 июня, в грузинской столице Тбилиси началась новая волна протеста возле здания парламента. Демонстранты требуют освободить всех задержанных ранее протестующих. Также манифестанты хотят отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и проведения внеочередных парламентских выборов.

Как писало РБК-Украина, в ходе протестов в Тбилиси полиция арестовала 305 демонстрантов. В МВД заявили, что протестующие были арестованы за "различные правонарушения".