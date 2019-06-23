У Грузії взяли під варту чоловіка за виготовлення "коктейлів Молотова"

Фото: протести в Грузії (скрін відео)

Чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення

Тбіліський міський суд засудив до арешту 70-річного чоловіка, якого звинувачують у виготовленні "коктейлів Молотова" для використання під час протестів під парламентом Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

Як повідомили у Міністерства внутрішніх справ Грузії, чоловіка затримали у п'ятницю, 21 червня, невдовзі після розгону акції протесту під грузинським парламентом у Тбілісі. На подвір'ї 70-річного чоловіка виявили 12 пляшок з запалюючою сумішшю.

За даними грузинського МВС, чоловік збирався використати так звані "коктейлі Молотова" під час зіткнень біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Зазначається, що чоловіка звинувачують за статтею про "незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин". Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 6 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії щонайменше 121 людину засудили до 12 діб арешту через участь у протесті в Тбілісі. Демонстрантам інкримінували непідкорення поліції та мале хуліганство під час мітингів у Тбілісі, які почалися у четвер, 20 червня.

Як писало РБК-Україна, в ході протестів у Тбілісі поліція арештувала 305 демонстрантів. У МВС заявили, що протестувальники були заарештовані за "різні правопорушення".