В Грузии ослабили ограничения, введенные из-за COVID

С понедельника, 17 мая, в стране комендантский час будет сокращен на два часа. Он будет действовать с 23:00 до 5:00, а не с 21:00 как раньше.

Кроме того, на выходных рестораны и кафе смогут принимать посетителей на террасах и летних площадках.