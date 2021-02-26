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SkyUp анонсировал новые рейсы из Украины в Грузию

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 18:20
SkyUp анонсировал новые рейсы из Украины в Грузию Фото: самолеты (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Украины в Грузию. Первый рейс запланирован на 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, рейсы будут осуществляться из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми.

Из Киева в Тбилиси авиакомпания запускает рейсы с 1 марта. Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Рейсы из Киева в Батуми авиакомпания запускает с 4 апреля. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Отмечается, что количество рейсов будет увеличиваться и уже летом перевозчик будет выполнять полеты ежедневно.

Авиарейсы из Запорожья в Батуми будут осуществляться с 28 мая по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Львова в Тбилиси - с 28 апреля по средам и субботам, а из Львова в Батуми - с 29 апреля по четвергам и воскресеньям, а с 1 июня четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Рейсы из Одессы в Тбилиси - с 28 апреля по понедельникам и пятницам, из Одессы в Батуми - с 29 апреля по четвергам и воскресеньям, а с 27 мая четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Харькова в Тбилиси - с 27 апреля по вторникам и пятницам, из Харькова в Батуми - с 28 апреля по средам и субботам, а с 28 мая также по понедельникам и пятницам.

Напомним, Грузия с 1 марта упрощает правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

Отметим, до этого в Грузию начали пускать иностранцев, которые прошли два этапа вакцинации от COVID любой вакциной.

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