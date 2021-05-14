Греция передумала и открыла границу для украинцев: условия въезда

Греция решила открыть границу для туристов из Украины . Греческое правительство определило условия для пересечения границы.

Об этом сообщило украинское посольство в Греции .

Границы Греции открылись для украинцев уже сегодня, 14 мая. Для того, чтобы попасть в страну, туристам нужно:

заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта);

подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке).

Однако сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни.

Требование о COVID-сертификате и его альтернативах также обязательно распространяется на несовершеннолетних: от пяти лет и старше.

Все необходимые для въезда документы туристы должны подать персоналу греческой полиции, или представителям Генерального секретариата гражданской защиты Греции для проверки подлинности.

Кроме того, Греция обязала воздушные и судоходные компании, автомобильные и железнодорожные транспортные компании проверять туристов перед посадкой, чтобы подтвердить у них наличие необходимых документов.

"В случае нарушения этого обязательства, (компании - ред.) обязаны репатриировать пассажира за собственные средства", - добавили в посольстве.