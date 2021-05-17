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Турция вышла из локдауна. Отмена ограничений будет постепенной

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Анкара, Понедельник 17 мая 2021 10:30
Турция вышла из локдауна. Отмена ограничений будет постепенной Фото: Турция сегодня вышла из локдауна (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Локдаун в Турции завершился сегодня, 17 мая. Но отмена ограничений будет постепенной и продлится в течение 15 дней.

Об этом пишет местное издание Hurriyet.

Сообщается, что локдаун завершился на фоне снижения заболеваемости COVID-19. До этого с 29 апреля в Турции после рекордных показателей смертности и суточной заболеваемости ввели полную изоляцию.

На период "контролируемой нормализации" сохраняется комендантский час в будние дни с 21:00 до 05:00, на выходные - с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

Вне комендантского часа разрешены поездки между городами. При этом во время комендантского часа можно свободно путешествовать на автобусе или самолете, а для междугородних поездок на своем авто потребуются специальные разрешения.

Снимаются все ограничения для вакцинированных людей в возрасте 65+. Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку в будние дни с 07:00 до 20:00, в выходные - с 07:00 до 00:00. Другие заведения - бары, бассейны, свадебные залы, тренажерные залы, кинотеатры - будут закрыты до июня.

Торговые центры смогут принимать посетителей только в будние дни с 10:00 до 20:00, но по выходным они будут закрыты. Супермаркеты не будут продавать товары не первой необходимости по выходным.

Напомним, на прошлой неделе Греция решила открыть границу для туристов из Украины и определила условия для пересечения границы.

Также сообщалось, что Великобритания и Португалия ослабляют карантинные меры из-за COVID-19.

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