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У Грузії послабили обмеження, введені через COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Грузії прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через коронавірус. Зокрема, скоротили дію комендантської години.

Про це повідомляє " Ехо Кавказу".

З понеділка, 17 травня, в країні комендантську годину буде скорочено на дві години. Він діятиме з 23:00 до 5: 00, а не з 21: 00 як раніше.

Крім того, на вихідних ресторани і кафе зможуть приймати відвідувачів на терасах і літніх майданчиках.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.

Раніше повідомлялося, що Туреччина 17 травня почала вихід з локдауна. При цьому скасування обмежень буде поступовим і триватиме 15 днів.

Крім того, Греція вирішила відкрити кордон для туристів з України і визначила умови для перетину кордону.

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