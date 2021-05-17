У Грузії послабили обмеження, введені через COVID

Уряд Грузії прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через коронавірус. Зокрема, скоротили дію комендантської години.

З понеділка, 17 травня, в країні комендантську годину буде скорочено на дві години. Він діятиме з 23:00 до 5: 00, а не з 21: 00 як раніше.

Крім того, на вихідних ресторани і кафе зможуть приймати відвідувачів на терасах і літніх майданчиках.