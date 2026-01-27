Група з 14 країн Європи оголосила попередження танкерам "тіньового флоту" РФ

Країни в спільній заяві вказали, що танкери можуть плавати тільки під прапором однієї держави та повинні мати дійсні документи щодо безпеки та страхування. Ті судна, які не дотримуються цих вимог, будуть розглядатися як судна без громадянства, згідно з глобальним морським договором.

Визнаючи танкери бездержавними, країни можуть посилити свої можливості щодо втручання в діяльність таких суден.

Bloomberg зазначає, що заява формалізує дії, які кілька країн ЄС вжили протягом останніх тижнів, посилюючи тиск на судна "тіньового флоту" Росії.

Європейські країни звинуватили РФ у втручанні в роботу супутникових систем позиціювання та навігації, що ставить під загрозу міжнародне судноплавство.

У заяві також наголошується на необхідності розробки альтернативних наземних систем радіонавігації, які слугуватимуть резервним варіантом у разі порушення роботи супутникових систем.