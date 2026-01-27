Группа из 14 стран Европы объявила предупреждение танкерам "теневого флота" РФ

Группа из 14 стран ЕС предупредила танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском и Северном морях. Те из них, которые не будут отвечать определенным требованиям, будут рассматриваться, как суда без гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Страны в совместном заявлении указали, что танкеры могут плавать только под флагом одного государства и должны иметь действительные документы по безопасности и страхованию. Те суда, которые не соблюдают эти требования, будут рассматриваться как суда без гражданства, согласно глобальному морскому договору.
Признавая танкеры безгосударственными, страны могут усилить свои возможности по вмешательству в деятельность таких судов.
Bloomberg отмечает, что заявление формализует действия, которые несколько стран ЕС предприняли в течение последних недель, усиливая давление на суда "теневого флота" России.
Европейские страны обвинили РФ во вмешательстве в работу спутниковых систем позиционирования и навигации, что ставит под угрозу международное судоходство.
В заявлении также отмечается необходимость разработки альтернативных наземных систем радионавигации, которые будут служить резервным вариантом в случае нарушения работы спутниковых систем.
Напомним, 22 января военно-морские силы Франции задержали танкер РФ, который шел из страны-агрессора. Он входит в состав "теневого флота" и находился под санкциями.
Кроме того, 21 января вооруженные силы США задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в "теневой флот" РФ. В целом известно уже о семи случаях таких задержаний.
"Теневой флот" страны-агрессора насчитывает не менее 900 судов - в основном устаревшие танкеры, которые ходят под фальшивыми флагами, имеют сомнительных владельцев и непрозрачную регистрацию. Они перевозят подсанкционную российскую нефть, в основном в Китай и Индию.