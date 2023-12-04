У грудні ЗСУ отримають в рази більше безпілотників, - Міноборони

У грудні українські війська отримають в рази більше безпілотників. Міноборони отримало додатковий ресурс на закупівлю дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в інтерв'ю АрміяІnform .

"Об’єктивно впродовж останніх місяців наші військові отримують більше безпілотників різних типів та модифікацій. Але треба розуміти, що з огляду на інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, БПЛА, особливо тактичного рівня, є по суті витратним матеріалом", - розповів Гаврилюк.

За його словами, запаси дронів потрібно поповнювати фактично безперервно, як і снаряди.

"У листопаді нам вдалося направити у війська більше БПЛА, ніж попереднього місяця. Нещодавно ми отримали додатковий ресурс на закупівлю. Тому у грудні ЗСУ отримають вже в рази більше безпілотників. Сподіваюсь, картина на полі бою зміниться", - зазначив заступник міністра.

Він також наголосив, що необхідно масштабувати не лише виробництво БПЛА, але й виробництво РЕБ.

"Ми все більше стимулюємо активізацію внутрішніх виробництв цієї техніки. Нині для цього докладається максимум зусиль і можливих фінансових ресурсів", - додав Гаврилюк.

Українські дрони

На озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни.

Також раніше Кабінет міністрів виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій для українських виробників безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися кілька виробників зброї з різних країн.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що прискорили процес постачання дронів для військових. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ пройшло лише три дні.

Також повідомлялося, що днями "Армія дронів" закупила для військових ЗСУ ще понад 2000 українських безпілотників.