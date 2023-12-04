В декабре ВСУ получат в разы больше беспилотников, - Минобороны

В декабре украинские войска получат в разы больше беспилотников. Минобороны получило дополнительный ресурс на закупку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка в интервью АрмияInform .

"Объективно в течение последних месяцев наши военные получают больше беспилотников разных типов и модификаций. Но надо понимать, что, учитывая интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, БПЛА, особенно тактического уровня, является по сути расходным материалом", - рассказал Гаврилюк.

По его словам, запасы дронов нужно пополнять фактически непрерывно, как и снаряды.

"В ноябре нам удалось направить в войска больше БПЛА, чем в прошлом месяце. Недавно мы получили дополнительный ресурс на закупку. Поэтому в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников. Надеюсь, картина на поле боя изменится", - отметил замминистра.

Он также подчеркнул, что необходимо масштабировать не только производство БПЛА, но и производство РЭБ.

"Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники. Сейчас для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов", - добавил Гаврилюк.

Украинские дроны

На вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны.

Также ранее Кабинет министров выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций для украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс снабжения дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Также сообщалось, что на днях "Армия дронов" закупила для военных ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников.