"Армія дронів" закупила для ЗСУ ще понад 2000 українських безпілотників

Українські військові отримають понад 2 тисячі безпілотників вітчизняного виробництва. Їх закупили у рамках державного проєкту "Армія дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

За його словами, Генштаб ЗСУ розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту.

"До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку", - зазначив Федоров.

Міністр додав, що протягом минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Федоров наголосив, що дрони завдали втрат російській армії на мільйони доларів.

Фото: "Армія дронів" закупила для ЗСУ ще понад 2000 для ЗСУ (t.me/zedigital)

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дронах.

Раніше голова СБУ повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Нещодавно у Держспецзв'язку повідомили, що замовили в "Укроборонпрому" сотні дронів вітчизняного виробництва. Вони будуть готові до кінця року.

Також, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць вдається виготовити десятки таких дронів.