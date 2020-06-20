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Грозы, град и шквальный ветер: в Украине предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     20.06.2020 - 10:58
Грозы, град и шквальный ветер: в Украине предупредили об ухудшении погоды
Фото: дождь (РБК-Украина)

Также гроза и град ожидаются в столице

В Украине 20-22 июня ухудшатся погодные условия. В большинстве регионов, кроме восточных областей, ожидаются грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков 20 июня днем ожидается ухудшение погоды в большинстве западных областей, в Карпатах ночью. 21-22 июня непогода будет наблюдаться в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Киеве и Киевской области также днем, 20 июня, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 м/с.

Напомним, в результате непогоды, которая наблюдалась 19 июня, в четырех областях Украины почти 180 населенных пунктов остались без света.

Также РБК-Украина писало, что сегодня на большей части Украины прогнозируют дожди и грозы, температура воздуха составит от +21 до +32 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение на всей территории страны, ожидаются ливни, грозы и град.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ГидрометцентрГрадгрозаПогода
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