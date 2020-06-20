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Населенные пункты в 4 областях остались без света из-за непогоды

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 08:47
Населенные пункты в 4 областях остались без света из-за непогоды
Фото: восстановление электроснабжения (facebook.comtheministryofdefence.ua)

Без электричества остались 179 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды без электричества остались 179 населенных пунктов в 4 областях. Бригады уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (солнечно, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Черниговская - 101, Киевская - 49, Сумская - 23 и Житомирская - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине, возможны возгорания в экосистемах.

Кроме этого, в Украине объявили штормовое предупреждение, в отдельных районах ожидается град и сильные порывы ветра.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня на большей части Украины передают дожди и грозы, а температура воздуха в областях ожидается от +21 до +32 градусов тепла.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрГСЧСэлектричество
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