Грозовые дожди и жара до +32 на востоке: прогноз погоды на сегодня

Фото: дождь в Украине (УНИАН)

В Киеве воздух прогреется до +30 градусов

Сегодня, 20 июня, на большей части Украины передают дожди и грозы. Температура воздуха в областях ожидается от +21 до +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня солнечно и без осадков будет в Харьковской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской области. Во всех остальных регионах пройдут дожди с грозами.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +21 до +25 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +16 градусов.

В северных областях температура воздуха составит +27 +29 градусов, а ночью +17 +20 градусов тепла.

В центральных и восточных областях температура днем составит +26 +32 градуса тепла, а ночью будет в пределах +16 +19 градусов.

В южных областях температура днем ожидается от +24 до +28 градусов. Ночью этот показатель опустится до +16 +19 градусов тепла.

Фото: погода в Украине на 20 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +30 градусов. Ночью термометры покажут +17 +20 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 20 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине на выходных ожидаются дожди и грозы, а также шквальный ветер.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в конце июня в Украине будет наблюдаться существенное похолодание, также небольшой спад температуры ожидается в понедельник - вторник, 22 и 23 июня.

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Автор: Андрей Козловский