Грози, град і шквальний вітер: в Україні попередили про погіршення погоди

Також гроза і град очікуються в столиці
В Україні 20-22 червня погіршаться погодні умови. У більшості регіонів, крім східних областей, очікуються грози, град і шквальний вітер 15-20 метрів в секунду.
Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків 20 червня вдень очікується погіршення погоди в більшості західних областей, у Карпатах вночі. 21-22 червня негода буде спостерігатися в Закарпатській і Івано-Франківській областях.
У Києві та Київській області також вдень, 20 червня, очікуються грози, в окремих районах град і шквальний вітер 15-20 м/с.
Нагадаємо, внаслідок негоди, яка спостерігалася 19 червня, в чотирьох областях України майже 180 населених пунктів залишилися без світла.
Також РБК-Україна писало, що сьогодні на більшій частині України прогнозують дощі та грози, температура повітря становитиме від +21 до +32 градусів.
Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження на всій території країни очікуються зливи, грози і град.
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Автор: Игорь Литвиненко