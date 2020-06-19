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Нарушение карантина: суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского

Новости » Политика     19.06.2020 - 11:05
Нарушение карантина: суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Суд в Хмельницком сомневается в возможности оштрафовать президента из-за его статуса

Хмельницкий горрайонный суд просит Верховный суд разъяснить, можно ли оштрафовать президента Владимира Зеленского за нарушение карантина. Речь идет о посещении кафе в Хмельницком до ослабления ограничений.

Трансляцию судебного заседания транслировал местный сайт ye.ua.

Сообщается, что суд рассмотрел административные протоколы, составленные на Зеленского и сопровождающих лиц. Суд решил оштрафовать на 17 000 гривен главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Что касается производства в отношении Зеленского, то суд принял решение обратиться в Верховный суд за разъяснением, можно ли штрафовать президента, поскольку по Конституции он является неприкосновенным лицом.

Чи порушив Зеленський карантинні обмеження - суд у Хмельницькому

Опубліковано Сайт "Є". Новини Четвер, 18 червня 2020 р.

Напомним, 6 июня на Зеленского составили административный протокол после того, как во время рабочей поездки в Хмельницкий он посетил одно из местных кафе; также были оштрафованы владелец кафе и сопровождающие Зеленского лица.

Сам президент заявлял, что готов оплатить штраф, "если что-то нарушил".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийштрафкарантин
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