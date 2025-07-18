Грози на заході, спека на сході: що принесе погода на вихідних
На вихідних 19-20 липня в Україні погода буде різною. На заході країни пройдуть дощі з грозами, а на сході збережеться спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
За її прогнозом, у суботу, 19 липня, в Україні очікуються грозові дощі, які найбільше ймовірні на заході та півночі країни. Вночі дощі можуть торкнутися й центральних та східних областей. Водночас на півдні збережеться суха погода.
Температура повітря у західних областях коливатиметься в межах +20+24 градусів.
На півночі прогнозують +24+26 градусів, у центральній частині буде +25+28 градусів, окрім Вінниччини, де буде прохолодніше +20+22 градуси.
На сході України, зокрема на Харківщині, повітря прогріється до +26+27 градусів, а на Луганщині та Донеччині спека підніметься до +32+35 градусів.
Південні області очікують +27+30 градусів, а на Запоріжжі та в степовій частині Криму - до +31+34 градусів.
У неділю, 20 липня, короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях, а ввечері є ймовірність дощу на Луганщині. На решті території знову буде сухо. Температура повітря істотно не зміниться порівняно з суботою.
Погода у Києві
У столиці протягом вихідних очікуються короткочасні дощі з грозами, а денна температура буде комфортною - близько +20+23 градусів.
Починаючи з неділі, Діденко прогнозує підвищення температури. У понеділок більшість областей України відчує справжню спеку, крім західних регіонів, де у вівторок очікується похолодання.
Південна частина України й надалі залишатиметься під впливом високих температур. Однак пом’якшення спеки там прогнозують приблизно з 26 липня.
Що робити під час грози
- Уникайте високих поодиноких дерев, особливо дуба та тополі.
- Сядьте в яму або траншею, тримаючи ноги разом, голову злегка нахиліть, не лягайте на землю.
- Не ховайтесь у маленьких будівлях чи наметах, не бігайте.
- Якщо вас кілька - не скупчуйтесь разом, ховайтеся поодинці.
- Позбудьтеся металевих предметів і тримайте їх якомога далі від себе.
- Не купайтеся під час грози; якщо застала, повільно пливіть до берега.
- В горах уникайте виступів і підвищень.
- В автомобілі не торкайтесь металевих частин.
- Не розмовляйте телефоном під час грози або робіть це швидко після розряду.
- Якщо відчули, що волосся стає дибки, або шкіра поколює - негайно сядьте, ноги разом, руки на колінах, готуйтеся до удару блискавки.
Як діяти при спекотній погоді
- Пийте більше води, уникайте алкоголю та кави.
- Залишайтеся в тіні або в прохолодному приміщенні.
- Одягайте легкий, світлий і вільний одяг.
- Уникайте фізичних навантажень у найспекотніші години (11:00–16:00).
- Використовуйте сонцезахисний крем та головний убір.
- Не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях.
- При появі симптомів перегріву (головний біль, запаморочення) негайно шукайте прохолоду і пийте воду.
Нагадаємо, впродовж минулого тижня спека у деяких регіонах України встановила 26 нових температурних рекордів у різних містах.
Тим часом на заході України у певні дні вирувала негода. Несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.
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