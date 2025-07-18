Грози на заході, спека на сході: що принесе погода на вихідних

На вихідних 19-20 липня в Україні погода буде різною. На заході країни пройдуть дощі з грозами, а на сході збережеться спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За її прогнозом, у суботу, 19 липня, в Україні очікуються грозові дощі, які найбільше ймовірні на заході та півночі країни. Вночі дощі можуть торкнутися й центральних та східних областей. Водночас на півдні збережеться суха погода.

Температура повітря у західних областях коливатиметься в межах +20+24 градусів.

На півночі прогнозують +24+26 градусів, у центральній частині буде +25+28 градусів, окрім Вінниччини, де буде прохолодніше +20+22 градуси.

На сході України, зокрема на Харківщині, повітря прогріється до +26+27 градусів, а на Луганщині та Донеччині спека підніметься до +32+35 градусів.

Південні області очікують +27+30 градусів, а на Запоріжжі та в степовій частині Криму - до +31+34 градусів.

У неділю, 20 липня, короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях, а ввечері є ймовірність дощу на Луганщині. На решті території знову буде сухо. Температура повітря істотно не зміниться порівняно з суботою.

Погода у Києві

У столиці протягом вихідних очікуються короткочасні дощі з грозами, а денна температура буде комфортною - близько +20+23 градусів.

Починаючи з неділі, Діденко прогнозує підвищення температури. У понеділок більшість областей України відчує справжню спеку, крім західних регіонів, де у вівторок очікується похолодання.

Південна частина України й надалі залишатиметься під впливом високих температур. Однак пом’якшення спеки там прогнозують приблизно з 26 липня.