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Грозы на западе, жара на востоке: что принесет погода на выходных

Пятница 18 июля 2025 12:29
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Грозы на западе, жара на востоке: что принесет погода на выходных Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на выходные (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

На выходных 19-20 июля в Украине погода будет разной. На западе страны пройдут дожди с грозами, а на востоке сохранится жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, в субботу, 19 июля, в Украине ожидаются грозовые дожди, которые наиболее вероятны на западе и севере страны. Ночью дожди могут коснуться и центральных и восточных областей. В то же время на юге сохранится сухая погода.

Температура воздуха в западных областях будет колебаться в пределах +20+24 градусов.

На севере прогнозируют +24 +26 градусов, в центральной части будет +25 +28 градусов, кроме Винницкой области, где будет прохладнее +20 +22 градуса.

На востоке Украины, в частности на Харьковщине, воздух прогреется до +26+27 градусов, а на Луганщине и Донетчине жара поднимется до +32+35 градусов.

Южные области ожидают +27+30 градусов, а на Запорожье и в степной части Крыма - до +31+34 градусов.

В воскресенье, 20 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, а вечером есть вероятность дождя на Луганщине. На остальной территории снова будет сухо. Температура воздуха существенно не изменится по сравнению с субботой.

Погода в Киеве

В столице в течение выходных ожидаются кратковременные дожди с грозами, а дневная температура будет комфортной - около +20+23 градусов.

Начиная с воскресенья, Диденко прогнозирует повышение температуры. В понедельник большинство областей Украины почувствует настоящую жару, кроме западных регионов, где во вторник ожидается похолодание.

Южная часть Украины и в дальнейшем будет оставаться под влиянием высоких температур. Однако смягчение жары там прогнозируют примерно с 26 июля.

Что делать во время грозы

  • Избегайте высоких одиночных деревьев, особенно дуба и тополя.
  • Сядьте в яму или траншею, держа ноги вместе, голову слегка наклоните, не ложитесь на землю.
  • Не прячьтесь в маленьких зданиях или палатках, не бегайте.
  • Если вас несколько - не скапливайтесь вместе, прячьтесь в одиночку.
  • Избавьтесь от металлических предметов и держите их как можно дальше от себя.
  • Не купайтесь во время грозы; если застала, медленно плывите к берегу.
  • В горах избегайте выступов и возвышений.
  • В автомобиле не прикасайтесь к металлическим частям.
  • Не разговаривайте по телефону во время грозы или делайте это быстро после разряда.
  • Если почувствовали, что волосы становятся дыбом, или кожа покалывает - немедленно сядьте, ноги вместе, руки на коленях, готовьтесь к удару молнии.

Как действовать при жаркой погоде

  • Пейте больше воды, избегайте алкоголя и кофе.
  • Оставайтесь в тени или в прохладном помещении.
  • Надевайте легкую, светлую и свободную одежду.
  • Избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы (11:00-16:00).
  • Используйте солнцезащитный крем и головной убор.
  • Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях.
  • При появлении симптомов перегрева (головная боль, головокружение) немедленно ищите прохладу и пейте воду.

Напомним, в течение прошлой недели жара в некоторых регионах Украины установила 26 новых температурных рекордов в разных городах.

Между тем на западе Украины в определенные дни бушевала непогода. Неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.

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