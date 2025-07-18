Грозы на западе, жара на востоке: что принесет погода на выходных

На выходных 19-20 июля в Украине погода будет разной. На западе страны пройдут дожди с грозами, а на востоке сохранится жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, в субботу, 19 июля, в Украине ожидаются грозовые дожди, которые наиболее вероятны на западе и севере страны. Ночью дожди могут коснуться и центральных и восточных областей. В то же время на юге сохранится сухая погода.

Температура воздуха в западных областях будет колебаться в пределах +20+24 градусов.

На севере прогнозируют +24 +26 градусов, в центральной части будет +25 +28 градусов, кроме Винницкой области, где будет прохладнее +20 +22 градуса.

На востоке Украины, в частности на Харьковщине, воздух прогреется до +26+27 градусов, а на Луганщине и Донетчине жара поднимется до +32+35 градусов.

Южные области ожидают +27+30 градусов, а на Запорожье и в степной части Крыма - до +31+34 градусов.

В воскресенье, 20 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, а вечером есть вероятность дождя на Луганщине. На остальной территории снова будет сухо. Температура воздуха существенно не изменится по сравнению с субботой.

Погода в Киеве

В столице в течение выходных ожидаются кратковременные дожди с грозами, а дневная температура будет комфортной - около +20+23 градусов.

Начиная с воскресенья, Диденко прогнозирует повышение температуры. В понедельник большинство областей Украины почувствует настоящую жару, кроме западных регионов, где во вторник ожидается похолодание.

Южная часть Украины и в дальнейшем будет оставаться под влиянием высоких температур. Однако смягчение жары там прогнозируют примерно с 26 июля.