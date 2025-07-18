Грозы на западе, жара на востоке: что принесет погода на выходных
На выходных 19-20 июля в Украине погода будет разной. На западе страны пройдут дожди с грозами, а на востоке сохранится жаркая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По ее прогнозу, в субботу, 19 июля, в Украине ожидаются грозовые дожди, которые наиболее вероятны на западе и севере страны. Ночью дожди могут коснуться и центральных и восточных областей. В то же время на юге сохранится сухая погода.
Температура воздуха в западных областях будет колебаться в пределах +20+24 градусов.
На севере прогнозируют +24 +26 градусов, в центральной части будет +25 +28 градусов, кроме Винницкой области, где будет прохладнее +20 +22 градуса.
На востоке Украины, в частности на Харьковщине, воздух прогреется до +26+27 градусов, а на Луганщине и Донетчине жара поднимется до +32+35 градусов.
Южные области ожидают +27+30 градусов, а на Запорожье и в степной части Крыма - до +31+34 градусов.
В воскресенье, 20 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, а вечером есть вероятность дождя на Луганщине. На остальной территории снова будет сухо. Температура воздуха существенно не изменится по сравнению с субботой.
Погода в Киеве
В столице в течение выходных ожидаются кратковременные дожди с грозами, а дневная температура будет комфортной - около +20+23 градусов.
Начиная с воскресенья, Диденко прогнозирует повышение температуры. В понедельник большинство областей Украины почувствует настоящую жару, кроме западных регионов, где во вторник ожидается похолодание.
Южная часть Украины и в дальнейшем будет оставаться под влиянием высоких температур. Однако смягчение жары там прогнозируют примерно с 26 июля.
Что делать во время грозы
- Избегайте высоких одиночных деревьев, особенно дуба и тополя.
- Сядьте в яму или траншею, держа ноги вместе, голову слегка наклоните, не ложитесь на землю.
- Не прячьтесь в маленьких зданиях или палатках, не бегайте.
- Если вас несколько - не скапливайтесь вместе, прячьтесь в одиночку.
- Избавьтесь от металлических предметов и держите их как можно дальше от себя.
- Не купайтесь во время грозы; если застала, медленно плывите к берегу.
- В горах избегайте выступов и возвышений.
- В автомобиле не прикасайтесь к металлическим частям.
- Не разговаривайте по телефону во время грозы или делайте это быстро после разряда.
- Если почувствовали, что волосы становятся дыбом, или кожа покалывает - немедленно сядьте, ноги вместе, руки на коленях, готовьтесь к удару молнии.
Как действовать при жаркой погоде
- Пейте больше воды, избегайте алкоголя и кофе.
- Оставайтесь в тени или в прохладном помещении.
- Надевайте легкую, светлую и свободную одежду.
- Избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы (11:00-16:00).
- Используйте солнцезащитный крем и головной убор.
- Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях.
- При появлении симптомов перегрева (головная боль, головокружение) немедленно ищите прохладу и пейте воду.
Напомним, в течение прошлой недели жара в некоторых регионах Украины установила 26 новых температурных рекордов в разных городах.
Между тем на западе Украины в определенные дни бушевала непогода. Неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.
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