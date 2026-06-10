Грози не відступають. Якою буде погода 11 червня та що зміниться потім

Погода в Україні 11 червня суттєво не відрізнятиметься від нинішньої, в окремих регіонах ймовірні дощі та грози. Проте пізніше температура повітря місцями може знизитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Головне: Де чекати негоду : 11 червня короткочасні грозові дощі можуть бути на заході та південному сході України, помірні та навіть значні дощі - ймовірні місцями на Закарпатті та Прикарпатті.

: 11 червня короткочасні грозові дощі можуть бути на заході та південному сході України, помірні та навіть значні дощі - ймовірні місцями на Закарпатті та Прикарпатті. Погода в Києві : четвер у столиці буде теплим (вдень - до +28°С) і без опадів, але пізніше температура повітря може відчутно знизитись.

: четвер у столиці буде теплим (вдень - до +28°С) і без опадів, але пізніше температура повітря може відчутно знизитись. Чого чекати далі: дощі з грозами від України у найближчі три дні остаточно не відступлять, а повітря в деяких областях може стати більш прохолодним.

Де в Україні ймовірні дощі та грози

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, впродовж доби 11 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю:

короткочасні дощі й місцями грози - ймовірні на заході та південному сході;

- ймовірні на заході та південному сході; помірні, а місцями й значні дощі - ймовірні на Закарпатті та Прикарпатті.

На решті території країни - без опадів.

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж четверга буде переважно південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря очікується при цьому:

вночі +13...+18°С;

вдень +23...+28°С.

Дещо прохолодніше у денні години може бути на крайньому заході - близько +18...+23°С.

Особливості погоди в Україні 11 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

Погода по території міста Києва та Київської області впродовж 11 червня також буде з мінливою хмарністю. Опадів - не передбачається.

Вітер - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі очікується:

у Києві +16...+18°С;

по області +13...+18°С.

Температура повітря вдень:

у Києві +26...+28°С;

по області +23...+28°С.

Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що надалі у столиці ймовірне зниження температури повітря. Спершу - вдень (до 20-22°С), а пізніше - і в нічні години (до 12-15°С).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чого чекати від погоди в Україні пізніше

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж 12-13 червня в Україні зберігатиметься ймовірність короткочасних дощів і гроз.

У п'ятницю, 12 червня, помірні та навіть значні дощі (місцями) можуть бути у Хмельницькій, більшості північних, центральних, Миколаївській та Одеській областях.

Температура повітря залишатиметься прохолоднішою (близько +15...+23°С) у західних областях. А в суботу, 13 червня, по Україні (крім південно-східної частини).