Грози не відступають. Якою буде погода 11 червня та що зміниться потім
Погода в Україні 11 червня суттєво не відрізнятиметься від нинішньої, в окремих регіонах ймовірні дощі та грози. Проте пізніше температура повітря місцями може знизитись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Головне:
- Де чекати негоду: 11 червня короткочасні грозові дощі можуть бути на заході та південному сході України, помірні та навіть значні дощі - ймовірні місцями на Закарпатті та Прикарпатті.
- Погода в Києві: четвер у столиці буде теплим (вдень - до +28°С) і без опадів, але пізніше температура повітря може відчутно знизитись.
- Чого чекати далі: дощі з грозами від України у найближчі три дні остаточно не відступлять, а повітря в деяких областях може стати більш прохолодним.
Де в Україні ймовірні дощі та грози
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, впродовж доби 11 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю:
- короткочасні дощі й місцями грози - ймовірні на заході та південному сході;
- помірні, а місцями й значні дощі - ймовірні на Закарпатті та Прикарпатті.
На решті території країни - без опадів.
Що буде з вітром і температурою повітря
Вітер впродовж четверга буде переважно південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря очікується при цьому:
- вночі +13...+18°С;
- вдень +23...+28°С.
Дещо прохолодніше у денні години може бути на крайньому заході - близько +18...+23°С.
Особливості погоди в Україні 11 червня (інфографіка: РБК-Україна)
Яку погоду прогнозують по Києву та області
Погода по території міста Києва та Київської області впродовж 11 червня також буде з мінливою хмарністю. Опадів - не передбачається.
Вітер - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі очікується:
- у Києві +16...+18°С;
- по області +13...+18°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +26...+28°С;
- по області +23...+28°С.
Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Варто зазначити, що надалі у столиці ймовірне зниження температури повітря. Спершу - вдень (до 20-22°С), а пізніше - і в нічні години (до 12-15°С).
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Чого чекати від погоди в Україні пізніше
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж 12-13 червня в Україні зберігатиметься ймовірність короткочасних дощів і гроз.
У п'ятницю, 12 червня, помірні та навіть значні дощі (місцями) можуть бути у Хмельницькій, більшості північних, центральних, Миколаївській та Одеській областях.
Температура повітря залишатиметься прохолоднішою (близько +15...+23°С) у західних областях. А в суботу, 13 червня, по Україні (крім південно-східної частини).
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