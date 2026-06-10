Грозы не отступают. Какой будет погода 11 июня и что изменится потом
Погода в Украине 11 июня не будет существенно отличаться от нынешней, в отдельных регионах вероятны дожди и грозы. Однако позже температура воздуха местами может снизиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Главное:
- Где ждать непогоду: 11 июня кратковременные грозовые дожди могут быть на западе и юго-востоке Украины, умеренные и даже значительные дожди - вероятны местами на Закарпатье и Прикарпатье.
- Погода в Киеве: четверг в столице будет теплым (днем - до +28°С) и без осадков, но позже температура воздуха может ощутимо снизиться.
- Чего ждать дальше: дожди с грозами от Украины в ближайшие три дня окончательно не отступят, а воздух в некоторых областях может стать более прохладным.
Где в Украине вероятны дожди и грозы
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, в течение суток 11 июня погода в Украине ожидается с переменной облачностью:
- кратковременные дожди и местами грозы - вероятны на западе и юго-востоке;
- умеренные, а местами и значительные дожди - вероятны на Закарпатье и Прикарпатье.
На остальной территории страны - без осадков.
Что будет с ветром и температурой воздуха
Ветер в течение четверга будет преимущественно южный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ожидается при этом:
- ночью +13...+18°С;
- днем +23...+28°С.
Несколько прохладнее в дневные часы может быть на крайнем западе - около +18...+23°С.
Особенности погоды в Украине 11 июня (инфографика: РБК-Украина)
Какую погоду прогнозируют по Киеву и области
Погода по территории города Киева и Киевской области в течение 11 июня также будет с переменной облачностью. Осадков - не предвидится.
Ветер - южный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается:
- в Киеве +16...+18°С;
- по области +13...+18°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +26...+28°С;
- по области +23...+28°С.
Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Стоит отметить, что в дальнейшем в столице вероятно снижение температуры воздуха. Сначала - днем (до 20-22°С), а позже - и в ночные часы (до 12-15°С).
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Чего ждать от погоды в Украине позже
Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение 12-13 июня в Украине будет сохраняться вероятность кратковременных дождей и гроз.
В пятницу, 12 июня, умеренные и даже значительные дожди (местами) могут быть в Хмельницкой, большинстве северных, центральных, Николаевской и Одесской областях.
Температура воздуха будет оставаться более прохладной (около +15...+23°С) в западных областях. А в субботу, 13 июня, по Украине (кроме юго-восточной части).
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июнь в Украине в целом.
Кроме того, украинцам объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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