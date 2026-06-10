Грозы не отступают. Какой будет погода 11 июня и что изменится потом

Погода в Украине 11 июня не будет существенно отличаться от нынешней, в отдельных регионах вероятны дожди и грозы. Однако позже температура воздуха местами может снизиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.

Главное: Где ждать непогоду : 11 июня кратковременные грозовые дожди могут быть на западе и юго-востоке Украины, умеренные и даже значительные дожди - вероятны местами на Закарпатье и Прикарпатье.

: 11 июня кратковременные грозовые дожди могут быть на западе и юго-востоке Украины, умеренные и даже значительные дожди - вероятны местами на Закарпатье и Прикарпатье. Погода в Киеве : четверг в столице будет теплым (днем - до +28°С) и без осадков, но позже температура воздуха может ощутимо снизиться.

: четверг в столице будет теплым (днем - до +28°С) и без осадков, но позже температура воздуха может ощутимо снизиться. Чего ждать дальше: дожди с грозами от Украины в ближайшие три дня окончательно не отступят, а воздух в некоторых областях может стать более прохладным.

Где в Украине вероятны дожди и грозы

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, в течение суток 11 июня погода в Украине ожидается с переменной облачностью:

кратковременные дожди и местами грозы - вероятны на западе и юго-востоке;

- вероятны на западе и юго-востоке; умеренные, а местами и значительные дожди - вероятны на Закарпатье и Прикарпатье.

На остальной территории страны - без осадков.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение четверга будет преимущественно южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ожидается при этом:

ночью +13...+18°С;

днем +23...+28°С.

Несколько прохладнее в дневные часы может быть на крайнем западе - около +18...+23°С.

Особенности погоды в Украине 11 июня (инфографика: РБК-Украина)

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

Погода по территории города Киева и Киевской области в течение 11 июня также будет с переменной облачностью. Осадков - не предвидится.

Ветер - южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается:

в Киеве +16...+18°С;

по области +13...+18°С.

Температура воздуха днем:

в Киеве +26...+28°С;

по области +23...+28°С.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что в дальнейшем в столице вероятно снижение температуры воздуха. Сначала - днем (до 20-22°С), а позже - и в ночные часы (до 12-15°С).

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чего ждать от погоды в Украине позже

Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение 12-13 июня в Украине будет сохраняться вероятность кратковременных дождей и гроз.

В пятницу, 12 июня, умеренные и даже значительные дожди (местами) могут быть в Хмельницкой, большинстве северных, центральных, Николаевской и Одесской областях.

Температура воздуха будет оставаться более прохладной (около +15...+23°С) в западных областях. А в субботу, 13 июня, по Украине (кроме юго-восточной части).