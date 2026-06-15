Грози не відступають. Чого чекати від погоди в Україні 16 червня

Чого чекати від опадів 16 червня

Експерт розповіла, що середина червня - щедра і на дощі, і на тепло, і на чудову свіжість.

У вівторок, за її словами, в Україні знову переважатиме волога повітряна маса.

З огляду на це, короткочасні дощі з грозами очікуються практично повсюди.

Ситуація з опадами 16 червня (карта: facebook.com/tala.didenko)

При цьому "дощі будуть частіше поступатися місцем проясненням":

у західних областях;

у південній частині України.

Тобто там очікується "менша інтенсивність опадів".

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж 16 червня, за інформацією Діденко, буде переважно західного напрямку, помірний.

На заході та півночі - можливі більш сильні пориви - до 12-14 метрів за секунду.

Температура повітря протягом вівторка (вдень) очікується:

по Україні - близько +19...+24°С;

на сході та півдні - до +22...+26°С.

Дощі 16 червня не відступають, але температура буде комфортна (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

У Києві, згідно з прогнозом Діденко, 16 червня пройде дощ. Місцями - з грозою.

Температура повітря коливатиметься в межах від +18 до +20 градусів за Цельсієм.

"Вітерець трохи побуде задерикуватим, рвучким, із заходу", - зауважила метеоролог.

Коли дощів в Україні може стати менше

Насамкінець Діденко розповіла, що "під найближчі вихідні":