Грозы не отступают. Чего ждать от погоды в Украине 16 июня

Погода в Украине 16 июня будет оставаться влажной. При этом температура воздуха ожидается комфортная, местами - до +26°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что середина июня - щедрая и на дожди, и на тепло, и на замечательную свежесть.
Во вторник, по ее словам, в Украине снова будет преобладать влажная воздушная масса.
Учитывая это, кратковременные дожди с грозами ожидаются практически повсеместно.
При этом "дожди будут чаще уступать место прояснениям":
То есть там ожидается "меньшая интенсивность осадков".
Ветер в течение 16 июня, по информации Диденко, будет преимущественно западного направления, умеренный.
На западе и севере - возможны более сильные порывы - до 12-14 метров в секунду.
Температура воздуха в течение вторника (днем) ожидается:
В Киеве, согласно прогнозу Диденко, 16 июня пройдет дождь. Местами - с грозой.
Температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +20 градусов по Цельсию.
"Ветерок немного побудет задорным, порывистым, с запада", - отметила метеоролог.
В завершение Диденко рассказала, что "под ближайшие выходные":
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, каким может быть июнь в целом.
Кроме того, мы объясняли, почему в Украине учащаются паводки и засухи.
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