Грози не відступають. Чого чекати від погоди в Україні 16 червня
Погода в Україні 16 червня залишатиметься вологою. При цьому температура повітря очікується комфортна, місцями - до +26°С.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Чого чекати від опадів 16 червня
Експерт розповіла, що середина червня - щедра і на дощі, і на тепло, і на чудову свіжість.
У вівторок, за її словами, в Україні знову переважатиме волога повітряна маса.
З огляду на це, короткочасні дощі з грозами очікуються практично повсюди.
Ситуація з опадами 16 червня (карта: facebook.com/tala.didenko)
При цьому "дощі будуть частіше поступатися місцем проясненням":
- у західних областях;
- у південній частині України.
Тобто там очікується "менша інтенсивність опадів".
Що буде з вітром і температурою повітря
Вітер впродовж 16 червня, за інформацією Діденко, буде переважно західного напрямку, помірний.
На заході та півночі - можливі більш сильні пориви - до 12-14 метрів за секунду.
Температура повітря протягом вівторка (вдень) очікується:
- по Україні - близько +19...+24°С;
- на сході та півдні - до +22...+26°С.
Дощі 16 червня не відступають, але температура буде комфортна (інфографіка: РБК-Україна)
До якої погоди готуватись у Києві
У Києві, згідно з прогнозом Діденко, 16 червня пройде дощ. Місцями - з грозою.
Температура повітря коливатиметься в межах від +18 до +20 градусів за Цельсієм.
"Вітерець трохи побуде задерикуватим, рвучким, із заходу", - зауважила метеоролог.
Коли дощів в Україні може стати менше
Насамкінець Діденко розповіла, що "під найближчі вихідні":
- тепла побільшає - десь до +24...+29°С;
- дощів - може стати менше.
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