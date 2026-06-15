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Грози не відступають. Чого чекати від погоди в Україні 16 червня

13:18 15.06.2026 Пн
2 хв
Кому пощастить застати сонце чи прояснення у вівторок?
aimg Ірина Костенко
Грози не відступають. Чого чекати від погоди в Україні 16 червня Дощів в Україні менше поки що не стане (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Погода в Україні 16 червня залишатиметься вологою. При цьому температура повітря очікується комфортна, місцями - до +26°С.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від опадів 16 червня

Експерт розповіла, що середина червня - щедра і на дощі, і на тепло, і на чудову свіжість.

У вівторок, за її словами, в Україні знову переважатиме волога повітряна маса.

З огляду на це, короткочасні дощі з грозами очікуються практично повсюди.

Грози не відступають. Чого чекати від погоди в Україні 16 червняСитуація з опадами 16 червня (карта: facebook.com/tala.didenko)

При цьому "дощі будуть частіше поступатися місцем проясненням":

  • у західних областях;
  • у південній частині України.

Тобто там очікується "менша інтенсивність опадів".

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Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж 16 червня, за інформацією Діденко, буде переважно західного напрямку, помірний.

На заході та півночі - можливі більш сильні пориви - до 12-14 метрів за секунду.

Температура повітря протягом вівторка (вдень) очікується:

  • по Україні - близько +19...+24°С;
  • на сході та півдні - до +22...+26°С.

Грози не відступають. Чого чекати від погоди в Україні 16 червняДощі 16 червня не відступають, але температура буде комфортна (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

У Києві, згідно з прогнозом Діденко, 16 червня пройде дощ. Місцями - з грозою.

Температура повітря коливатиметься в межах від +18 до +20 градусів за Цельсієм.

"Вітерець трохи побуде задерикуватим, рвучким, із заходу", - зауважила метеоролог.

Коли дощів в Україні може стати менше

Насамкінець Діденко розповіла, що "під найближчі вихідні":

  • тепла побільшає - десь до +24...+29°С;
  • дощів - може стати менше.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, яким може бути червень в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому в Україні частішають паводки та посухи.

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