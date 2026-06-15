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Грозы не отступают. Чего ждать от погоды в Украине 16 июня

13:18 15.06.2026 Пн
2 мин
Кому повезет застать солнце или прояснение во вторник?
aimg Ирина Костенко
Грозы не отступают. Чего ждать от погоды в Украине 16 июня Дождей в Украине меньше пока что не станет (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Погода в Украине 16 июня будет оставаться влажной. При этом температура воздуха ожидается комфортная, местами - до +26°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от осадков 16 июня

Эксперт рассказала, что середина июня - щедрая и на дожди, и на тепло, и на замечательную свежесть.

Во вторник, по ее словам, в Украине снова будет преобладать влажная воздушная масса.

Учитывая это, кратковременные дожди с грозами ожидаются практически повсеместно.

Грозы не отступают. Чего ждать от погоды в Украине 16 июняСитуация с осадками 16 июня (карта: facebook.com/tala.didenko)

При этом "дожди будут чаще уступать место прояснениям":

  • в западных областях;
  • в южной части Украины.

То есть там ожидается "меньшая интенсивность осадков".

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Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение 16 июня, по информации Диденко, будет преимущественно западного направления, умеренный.

На западе и севере - возможны более сильные порывы - до 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха в течение вторника (днем) ожидается:

  • по Украине - около +19...+24°С;
  • на востоке и юге - до +22...+26°С.

Грозы не отступают. Чего ждать от погоды в Украине 16 июняДожди 16 июня не отступают, но температура будет комфортная (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

В Киеве, согласно прогнозу Диденко, 16 июня пройдет дождь. Местами - с грозой.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +20 градусов по Цельсию.

"Ветерок немного побудет задорным, порывистым, с запада", - отметила метеоролог.

Когда дождей в Украине может стать меньше

В завершение Диденко рассказала, что "под ближайшие выходные":

  • тепла станет больше - где-то до +24...+29°С;
  • дождей - может стать меньше.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, каким может быть июнь в целом.

Кроме того, мы объясняли, почему в Украине учащаются паводки и засухи.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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