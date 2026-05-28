Грози та шквальний вітер: де в Україні чекати на негоду 29 травня (карта)

17:22 28.05.2026 Чт
3 хв
Місцями синоптики вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки
aimg Ірина Костенко
Погода завтра може бути неприємна, але не всюди (фото ілюстративне: Eugen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images)

Погода в Україні 29 травня залишатиметься прохолодна. Місцями ймовірні опади та відчутні пориви вітру.

Докладніше про синоптичну ситуацію в п'ятницю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Ситуація вночі: опадів по Україні синоптики не прогнозують.
  • Температура повітря: вночі - близько 4-10°С, вдень - від +13°С до +18°С.
  • Негода вдень: 29 травня атмосферні фронти принесуть дощі майже в усі регіони України.
  • Локальні грози: ймовірні у південній частині країни.
  • Пориви вітру: на Правобережжі можуть сягати небезпечних 15-20 метрів за секунду.
  • Столичний прогноз: у Києві та області вдень ймовірні короткочасні дощі й пориви вітру до 15-18 м/с.

Чого чекати від опадів вночі та вдень

Есперти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж 29 травня на просторах України пануватиме повітряна маса:

  • холодна;
  • волога.

Уточнюється, що вона продовжуватиме надходити з півночі Європи.

Крім того, хмарну з проясненнями погоду зумовлюватиме поле зниженого тиску.

Вночі опади не передбачаються.

Проте вдень атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі майже у всі регіони (крім західних областей).

У південній частині України - прогримлять грози.

Де може бути небезпечний вітер

В цілому вітер у п'ятницю, згідно з прогнозом УкрГМЦ, очікується північно-західний. Зі швидістю 7-12 м/с.

При цьому вдень він посилиться у більшості областей Правобережжя:

  • у західних областях (крім Закарпаття);
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області;
  • в Одеській області.

Там ймовірні відчутні пориви - до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 29 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку прогнозують температуру повітря

З огляду на подальший вплив холодної й вологої повітряної маси з півночі Європи, температура повітря в Україні впродовж 29 травня суттєво не зросте.

Вночі стовпчики термометрів можуть підніматись місцями лише до +4°С, тоді як в інших областях в нічні години буде тепліше - до +10°С.

Температура повітря вдень очікується в середньому, за даними Укргідрометцентру, від 13°С до 18°С.

Прогноз погоди в Україні на 29 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Києві та області

Погода наприкінці робочого тижня по території міста Києва та Київської області також очікується хмарна, з проясненнями:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - короткочасні дощі.

Вітер в цілому буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень місцями ймовірні пориви - до 15-18 м/с.

Прогноз погоди на 29 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 7-9°С;
  • по області - близько 4-9°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - 14-16°С;
  • по області - 13-18°С.

