Грози та шквальний вітер: де в Україні чекати на негоду 29 травня (карта)

Головне: Ситуація вночі : опадів по Україні синоптики не прогнозують.

: опадів по Україні синоптики не прогнозують. Температура повітря : вночі - близько 4-10°С, вдень - від +13°С до +18°С.

: вночі - близько 4-10°С, вдень - від +13°С до +18°С. Негода вдень : 29 травня атмосферні фронти принесуть дощі майже в усі регіони України.

: 29 травня атмосферні фронти принесуть дощі майже в усі регіони України. Локальні грози : ймовірні у південній частині країни.

: ймовірні у південній частині країни. Пориви вітру : на Правобережжі можуть сягати небезпечних 15-20 метрів за секунду.

: на Правобережжі можуть сягати небезпечних 15-20 метрів за секунду. Столичний прогноз: у Києві та області вдень ймовірні короткочасні дощі й пориви вітру до 15-18 м/с.

Чого чекати від опадів вночі та вдень

Есперти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж 29 травня на просторах України пануватиме повітряна маса:

холодна;

волога.

Уточнюється, що вона продовжуватиме надходити з півночі Європи.

Крім того, хмарну з проясненнями погоду зумовлюватиме поле зниженого тиску.

Вночі опади не передбачаються.

Проте вдень атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі майже у всі регіони (крім західних областей).

У південній частині України - прогримлять грози.

Де може бути небезпечний вітер

В цілому вітер у п'ятницю, згідно з прогнозом УкрГМЦ, очікується північно-західний. Зі швидістю 7-12 м/с.

При цьому вдень він посилиться у більшості областей Правобережжя:

у західних областях (крім Закарпаття);

у Житомирській області;

у Вінницькій області;

в Одеській області.

Там ймовірні відчутні пориви - до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 29 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку прогнозують температуру повітря

З огляду на подальший вплив холодної й вологої повітряної маси з півночі Європи, температура повітря в Україні впродовж 29 травня суттєво не зросте.

Вночі стовпчики термометрів можуть підніматись місцями лише до +4°С, тоді як в інших областях в нічні години буде тепліше - до +10°С.

Температура повітря вдень очікується в середньому, за даними Укргідрометцентру, від 13°С до 18°С.

Прогноз погоди в Україні на 29 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Києві та області

Погода наприкінці робочого тижня по території міста Києва та Київської області також очікується хмарна, з проясненнями:

вночі - без опадів;

вдень - короткочасні дощі.

Вітер в цілому буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень місцями ймовірні пориви - до 15-18 м/с.

Прогноз погоди на 29 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

у Києві - близько 7-9°С;

по області - близько 4-9°С.

Температура повітря вдень: