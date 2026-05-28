Грози та шквальний вітер: де в Україні чекати на негоду 29 травня (карта)

Погода в Україні 29 травня залишатиметься прохолодна. Місцями ймовірні опади та відчутні пориви вітру.
Докладніше про синоптичну ситуацію в п'ятницю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Есперти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж 29 травня на просторах України пануватиме повітряна маса:
Уточнюється, що вона продовжуватиме надходити з півночі Європи.
Крім того, хмарну з проясненнями погоду зумовлюватиме поле зниженого тиску.
Вночі опади не передбачаються.
Проте вдень атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі майже у всі регіони (крім західних областей).
У південній частині України - прогримлять грози.
В цілому вітер у п'ятницю, згідно з прогнозом УкрГМЦ, очікується північно-західний. Зі швидістю 7-12 м/с.
При цьому вдень він посилиться у більшості областей Правобережжя:
Там ймовірні відчутні пориви - до 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
З огляду на подальший вплив холодної й вологої повітряної маси з півночі Європи, температура повітря в Україні впродовж 29 травня суттєво не зросте.
Вночі стовпчики термометрів можуть підніматись місцями лише до +4°С, тоді як в інших областях в нічні години буде тепліше - до +10°С.
Температура повітря вдень очікується в середньому, за даними Укргідрометцентру, від 13°С до 18°С.
Погода наприкінці робочого тижня по території міста Києва та Київської області також очікується хмарна, з проясненнями:
Вітер в цілому буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вдень місцями ймовірні пориви - до 15-18 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
