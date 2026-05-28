Грозы и шквальный ветер: где в Украине ждать непогоды 29 мая (карта)

17:22 28.05.2026 Чт
3 мин
Местами синоптики уже объявили "желтый" уровень опасности
aimg Ирина Костенко
Погода завтра может быть неприятная, но не везде (фото иллюстративное: Eugen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images)

Погода в Украине 29 мая будет оставаться прохладной. Местами вероятны осадки и ощутимые порывы ветра.

Подробнее о синоптической ситуации в пятницу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Не просто карты или слова: в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах

Главное:

  • Ситуация ночью: осадков по Украине синоптики не прогнозируют.
  • Температура воздуха: ночью - около 4-10°С, днем - от +13°С до +18°С.
  • Непогода днем: 29 мая атмосферные фронты принесут дожди почти во все регионы Украины.
  • Локальные грозы: вероятны в южной части страны.
  • Порывы ветра: на Правобережье могут достигать опасных 15-20 метров в секунду.
  • Столичный прогноз: в Киеве и области днем вероятны кратковременные дожди и порывы ветра до 15-18 м/с.

Чего ждать от осадков ночью и днем

Эсперты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение 29 мая на просторах Украины будет господствовать воздушная масса:

  • холодная;
  • влажная.

Уточняется, что она будет продолжать поступать с севера Европы.

Кроме того, облачную с прояснениями погоду будет обусловливать поле пониженного давления.

Ночью осадки не предвидятся.

Однако днем атмосферные фронты принесут кратковременные дожди почти во все регионы (кроме западных областей).

В южной части Украины - прогремят грозы.

Где может быть опасный ветер

В целом ветер в пятницу, согласно прогнозу УкрГМЦ, ожидается северо-западный. Со скоростью 7-12 м/с.

При этом днем он усилится в большинстве областей Правобережья:

  • в западных областях (кроме Закарпатья);
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области;
  • в Одесской области.

Там вероятны ощутимые порывы - до 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - предупредили специалисты.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 29 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую прогнозируют температуру воздуха

Учитывая дальнейшее влияние холодной и влажной воздушной массы с севера Европы, температура воздуха в Украине в течение 29 мая существенно не возрастет.

Ночью столбики термометров могут подниматься местами лишь до +4°С, тогда как в других областях в ночные часы будет теплее - до +10°С.

Температура воздуха днем ожидается в среднем, по данным Укргидрометцентра, от 13°С до 18°С.

Прогноз погоды в Украине на 29 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и области

Погода в конце рабочей недели по территории города Киева и Киевской области также ожидается облачная, с прояснениями:

  • ночью - без осадков;
  • днем - кратковременные дожди.

Ветер в целом будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем местами вероятны порывы - до 15-18 м/с.

Прогноз погоды на 29 мая по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 7-9°С;
  • по области - около 4-9°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 14-16°С;
  • по области - 13-18°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и как начал "прогнозировать" погоду сурок Тимка.

Между тем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть первый месяц лета в Украине.

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

