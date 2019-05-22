Гройсман сегодня подаст заявление об отставке в Верховную раду

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Заявление было написано еще 20 мая

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал свое заявление об отставке с должности главы правительства. Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров 22 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

Отрывая заседание правительства, он напомнил о том, что 20 мая подал заявление об отставке.

"Сегодня, в среду, я подам заявление в Верховную раду Украины", - сказал он.

Премьер отметил, что за три года правительству удалось сменить тренд в стране с разрушения на рост. В то же время он заявил, что трех лет было недостаточно для того, чтобы решить все проблемы

"На сегодня мы имеем макроэкономическую стабильность. Экономика растет", - добавил Гройсман.

Гройсман отметил, что решение об отставке было для него естественным, и добавил, что не держится за должности.

Напомним, 20 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал заявление об отставке с должности премьер-министра. Отставка должна быть одобрена до Верховной радой. Отставка главы правительства влечет отставку всего состава Кабинета министров.

Как писало РБК-Украина, партия "Народный фронт" и премьер-министр Владимир Гройсман ведут консультации об объединении. По словам одного из собеседников агентства, в "Народном фронте" должны остаться Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Арсен Аваков и Александр Турчинов.

Напомним, как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", четыре украинских политика пользуются примерно одинаковой поддержкой граждан в качестве кандидатов на пост премьер-министра. По данным опроса, примерно по 10% граждан хотели бы видеть в кресле премьер'премьера Юлию Тимошенко, Игоря Смешко, Юрия Бойко и Владимира Гройсмана. Чуть ниже рейтинг Анатолия Гриценко (7,1%).

22 апреля Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах.