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Украинцы составили рейтинг возможных премьеров

Новости » Политика    16.05.2019 - 16:46
Украинцы составили рейтинг возможных премьеров
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Ни одна из кандидатур не пользуется поддержкой более 10% граждан

Четыре украинских политика пользуются примерно равной поддержкой граждан в качестве кандидатов на пост премьер-министра. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

По данным опроса, примерно по 10% граждан хотели бы видеть в кресле премьера Юлию Тимошенко, Игоря Смешко, Юрия Бойко и Владимира Гройсмана. Чуть ниже рейтинг Анатолия Гриценко (7,1%).

Украинцы составили рейтинг возможных премьеров

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 среди 3000 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах составляют 1,10- 1,83%.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его правительство будет работать до октября 2019 года, когда в Украине состоятся парламентские выборы.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", в следующий парламент могут пройти шесть партий.

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