Гройсман заявивл, что сформирует новую политическую силу для участия в парламентских выборах

Фото: Владимир Гройсман (rada.gov.ua)

Гройсман считает, что до выборов осенью необходимо изменить избирательную систему

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выстпление Гройсмана в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", - сказал Гройсман.

Он также отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.

"Идеи есть и как их внедрять я тоже понимаю. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал результаты президентских выборов 2019 в Украине.

Владимир Гройсман также поблагодарил Петра Порошенко за пять лет, "в течение которых на самом деле было сделано многое, чтобы Украина стала современной европейской страной".

Добавим, по данным экзит полов, во втором туре президентских выборов Порошенко набрал около 27%, Зеленский - 73%.