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Гройсман сьогодні подасть заяву про відставку до Верховної ради

Новини » Вибори 2019    22.05.2019 - 11:26
Гройсман сьогодні подасть заяву про відставку до Верховної ради
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Заява була написана ще 20 травня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував свою заяву про відставку з посади голови уряду. Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів 22 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

Відриваючи засідання уряду, він нагадав про те, що 20 травня подав заяву про відставку.

"Сьогодні, в середу, я подам заяву до Верховної ради України", - сказав він.

Нагадаємо, 20 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Відставка повинна бути схвалена до Верховною радою. Відставка голови уряду має наслідком відставку усього складу Кабінету міністрів.

Прем'єр зазначив, що за три роки уряду вдалося змінити тренд в країні з руйнування на зростання. У той же час він заявив, що трьох років було недостатньо для того, щоб вирішити всі проблеми

"На сьогодні ми маємо макроекономічну стабільність. Економіка зростає", - додав Гройсман.

Гройсман зазначив, що рішення про відставку було для нього природним, і додав, що не тримається за посади.

Як писало РБК-Україна, партія "Народний фронт" і прем'єр-міністр Володимир Гройсман ведуть консультації про об'єднання. За словами одного із співрозмовників агентства, в "Народному фронті" повинні залишитися Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Арсен Аваков та Олександр Турчинов.

Нагадаємо, як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", чотири українських політика користуються приблизно однаковою підтримкою громадян в якості кандидатів на пост прем'єр-міністра. За даними опитування, приблизно по 10% громадян хотіли б бачити в кріслі прем'єра Юлію Тимошенко, Ігоря Смешка, Юрія Бойка та Володимира Гройсмана. Трохи нижче рейтинг Анатолія Гриценка (7,1%).

22 квітня Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах.

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