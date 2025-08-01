Грошовий манікюр на серпень: цей колір притягне багатство, ніби магніт

Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах і манікюрі.
РБК-Україна розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті в серпні 2025 року, щоб притягнути удачу, гроші та любов.
Це такий колір, використовуючи який ближче і частіше біля себе в конкретний місяць, можна притягувати удачу, прибутки, любов і везіння. Також ці кольори необхідно використовувати в моменти важливих справ, переговорів тощо.
Фінансово вдалі відтінки на серпень - рожевий і персиковий.
"Для дівчат все просто - цей колір потрібно носити в деталях, одязі, манікюрі, а для чоловіків, наприклад, на заставці телефону. Колір місяця - рожевий або світло-персиковий", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.
@astromuse.mari #колірудачі оригінальний звук - Astro Muse Mari
Bubble Pink
Яскравий, соковитий, майже неоновий рожевий нагадує жуйку або ляльку Барбі. Він підіймає настрій і чудово виглядає на засмаглій шкірі. Такий манікюр - самодостатній акцент навіть без дизайну.
Молочний рожевий
Ніжний і напівпрозорий рожевий відтінок, що нагадує молочний коктейль. Ідеальний для мінімалістичного і доглянутого вигляду. Підходить для будь-якого образу - від романтичного до офісного.
Френч із рожевою основою
Класичний французький манікюр трансформується: замість нюдової бази - світло-рожевий тон. Кінчик може бути білим, яскравим або навіть із блискітками. Це поєднання свіже й універсальне.
Градієнт або омбре в рожевих тонах
Плавний перехід від світлого рожевого до насиченої фуксії або коралового відтінку - тренд, який завжди має ефектний вигляд. Особливо гарний вигляд має на мигдалеподібній формі нігтів.
Глянцевий рожевий нюд
Світлий рожевий нюд з глянцевим фінішем - ідеальний варіант для тих, хто хоче делікатний, але жіночний манікюр. Добре поєднується з будь-якими прикрасами та не вимагає додаткових елементів.
Рожевий з ефектом "дзеркальних нігтів"
Металізований рожевий з перламутровим або дзеркальним фінішем - один з найгарячіших трендів. Такий манікюр ловить світло і робить руки візуально доглянутими й стильними.
Рожевий із дизайном
Квіткові візерунки, мінімалістичні лінії, сердечка, крапки або акварельні розводи на рожевій базі - чудовий спосіб додати грайливості та індивідуальності.
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: сторінка в TikTok Astro Muse Mari, сторінки майстрів нейл-арту в Instagram Melanated Mani aka Anna, Suman, GELCARE.