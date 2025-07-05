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Як виглядає наймодніший френч на літо: приклад від Інни Бєлєнь з "Холостяка"

Субота 05 липня 2025 14:12
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Як виглядає наймодніший френч на літо: приклад від Інни Бєлєнь з "Холостяка" Інна Білень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Інна Бєлєнь, переможниця 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", показала наймодніший френч цього літа. Такий манікюр вирізняється м'якими кремовими відтінками та мінімалістичним стилем, який ідеально підходить для спекотних днів і будь-яких образів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories в її Instagram.

Який манікюр зробила Інна Бєлєнь

Бєлєнь зробила молочний френч - оригінальний варіант французького манікюру

Нагадаємо, класичний французький манікюр має такий вигляд: нігтьову пластину покривають неяскравим рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наноситься білий колір. А зараз на піку популярності френч з молочною базою.

Як виглядає наймодніший френч на літо: приклад від Інни Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot;

Інна Білень показала трендовий манікюр на літо 2025 (скриншот)

Як зробити молочний френч

1. Перед початком процедури нанесення гель-лаку необхідно підготувати ніготь: зняти попереднє покриття, очистити ніготь від кутикули за допомогою ремуверу і надати нігтю бажаної форми, використовуючи бафік і пилки.

2. Далі очищаємо нігтьову пластину за допомогою дезінфекційного та знежирювального засобу.

3 Використання праймера допоможе майбутньому гель-лаку добре і довго триматися на нігтьовій пластині. Наносимо його.

4. Підбираємо необхідний колір лаку - для молочного френча беремо світло-білий або колір слонової кістки.

5. Акуратно промальовуємо "посмішки" френча білою гель-фарбою.

6. Покриваємо ніготь топом.

7. Наносимо і розтираємо олію для кутикули.

Як виглядає наймодніший френч на літо: приклад від Інни Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot;

Молочний френч - стильний варіант на літо (фото: instagram.com/castella.nails)

Молочний френч - це свіжа і ніжна варіація класичного французького манікюру, яка набирає популярності серед модниць і майстрів нігтьового дизайну.

Особливості молочного френча

Колірна палітра

Замість звичної рожевої бази на нігтях використовується молочний, кремовий або світло-бежевий відтінок. Він м'якший за рожевий і створює більш природний і ніжний ефект.

Ефект натуральності

Молочний френч чудово підходить тим, хто любить мінімалізм і елегантність. Такий манікюр має дуже акуратний вигляд і підходить для будь-якого випадку - від ділової зустрічі до романтичної вечері.

Варіації дизайну

Молочний відтінок можна поєднувати з прозорою або ніжно-рожевою базою, а також додавати легкий глянець або матовий фініш. Часто використовують тонкі лінії або мінімалістичні малюнки, щоб підкреслити вишуканість.

Універсальність

Такий манікюр має гарний вигляд на нігтях будь-якої довжини та форми, особливо актуальний для середніх і коротких нігтів.

Чому молочний френч - тренд 2025

Цей дизайн відповідає сучасним тенденціям на природність і догляд за собою, водночас додаючи нотку ніжності та стилю. Він замінює суворий класичний френч на щось м'якше і жіночніше, залишаючись при цьому завжди актуальним.

Як виглядає наймодніший френч на літо: приклад від Інни Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot;

Варіант манікюру на літо 2025 (фото: instagram.com/floridanailartist)

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