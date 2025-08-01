Денежный маникюр на август: этот цвет притянет богатство, будто магнит

Что такое цвет везения

Это такой цвет, используя который ближе и чаще возле себя в конкретный месяц, можно притягивать удачу, прибыть, любовь и везение. Также эти цвета необходимо использовать в моменты важных дел, переговоров и т.д.

Счастливый цвет на август 2025 (фото: instagram.com/melanated.mani)

Счастливый цвет на августе 2025

Финансово удачные оттенки на август - розовый и персиковый.

"Для девушек все просто - этот цвет нужно носить в деталях, одежде, маникюре, а для мужчин, например, на заставке телефона. Цвет месяца - розовый или светло-персиковый", - отметила блогерша Astro Muse Mari.

Какие варианты розового маникюра сделать летом 2025

Bubble Pink

Яркий, сочный, почти неоновый розовый напоминает жвачку или куклу Барби. Он поднимает настроение и отлично смотрится на загорелой коже. Такой маникюр - самодостаточный акцент даже без дизайна.

Розовый цвет на август 2025 (фото: instagram.com/melanated.mani)

Молочный розовый

Нежный и полупрозрачный розовый оттенок, напоминающий молочный коктейль. Идеален для минималистичного и ухоженного вида. Подходит для любого образа - от романтичного до офисного.

Френч с розовым основанием

Классический французский маникюр трансформируется: вместо нюдовой базы - светло-розовый тон. Кончик может быть белым, ярким или даже с блестками. Это сочетание свежо и универсально.

Градиент или омбре в розовых тонах

Плавный переход от светлого розового к насыщенной фуксии или коралловому оттенку - тренд, который всегда выглядит эффектно. Особенно красиво смотрится на миндалевидной форме ногтей.

Глянцевый розовый нюд

Светлый розовый нюд с глянцевым финишем - идеальный вариант для тех, кто хочет деликатный, но женственный маникюр. Хорошо сочетается с любыми украшениями и не требует дополнительных элементов.

Розовый с эффектом "зеркальных ногтей"

Металлизированный розовый с перламутровым или зеркальным финишем - один из самых горячих трендов. Такой маникюр ловит свет и делает руки визуально ухоженными и стильными.

Розовый с дизайном

Цветочные узоры, минималистичные линии, сердечки, точки или акварельные разводы на розовой базе - отличный способ добавить игривости и индивидуальности.

Розовый маникюр с блестками (фото: instagram.com/gelcare.official)