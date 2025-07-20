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Манікюр "рожева вода": найелегантніший тренд літа, який пасує кожній

Неділя 20 липня 2025 14:02
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Манікюр "рожева вода": найелегантніший тренд літа, який пасує кожній Наймодніший манікюр на літо 2025 (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Тренд "рожева вода" в манікюрі - один з найделікатніших і найелегантніших дизайнів літа 2025. Він поєднує в собі природність, свіжість і легкий гламур, завдяки чому ідеально підходить як для повсякденного життя, так і для особливих випадків.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Що таке манікюр у стилі "рожева вода"

Це нейл-тренд, натхненний прозорістю та ніжним блиском рожевої води. Основна ідея - створити максимально природний вигляд нігтів, з ефектом вологого блиску або тонким глянцем, наче ви щойно занурили пальці в ароматну рожеву есенцію.

Манікюр &quot;рожева вода&quot;: найелегантніший тренд літа, який пасує кожній

Трендовий дизайн "рожева вода" (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Основні риси:

  • напівпрозора текстура - зазвичай це гель або лак рожевого чи блідо-невидимого відтінку.
  • світловий блиск - глянсове покриття або легке перламутрове сяйво (можна додати топ з делікатним шимером)
  • м'який градієнт - іноді застосовують омбре від прозорого до рожевого (нагадує ефект "молочного чаю з трояндою")
  • без декору або мінімалістичний дизайн - рожева вода "любить" чистоту: максимум - одна тонка лінія, дрібні стрази або золоте кільце біля кутикули.

Манікюр &quot;рожева вода&quot;: найелегантніший тренд літа, який пасує кожній

Манікюр "рожева вода" (фото: instagram.com/matejanova)

З чим поєднувати:

  • ідеально підходить до "чистої естетики" (clean girl aesthetic)
  • добре виглядає з легким макіяжем, шовковими сукнями, білими сорочками.
  • підходить як до офісних луків, так і до весільного або святкового образу.

Манікюр &quot;рожева вода&quot;: найелегантніший тренд літа, який пасує кожній

Манікюр у стилі рожева вода (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Чому це тренд 2025 року

Манікюр "рожева вода" - це відповідь на тренд "менше - значить, краще". У 2025 році жінки шукають красу, яка не кричить, а випромінює спокій, доглянутість і внутрішній баланс.

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання Glamour, сторінки майстрів манікюру в Instagram: Harriet Westmoreland, Mateja Novakovic, Le Manoir.

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