"Грошова реформа": поліція попередила про небезпечну шахрайську схему

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "мобільне" шахрайство в Україні, коли правопорушники називають себе представниками мобільного оператора та збирають дані громадян.

За словами правоохоронців, метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Центр протидії дезінформації повідомляв також про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.

Крім того, дехто з українців може отримувати небезпечні листи "від НБУ" або ж фейкові листи від буцімто "Ощадбанку".

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