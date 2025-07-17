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"Грошова реформа": поліція попередила про небезпечну шахрайську схему

Шахраї намагаються дурити українців під виглядом "грошової реформи" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українцям розповіли про чергову шахрайську схему, яка пов'язана з буцімто "грошовою реформою".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Як діють шахраї, щоб обманути українців

Правоохоронці розповіли, що шахраї в Україні продовжують використовувати різні схеми обману.

Наголошується, що одна з шахрайських схем - буцімто "грошова реформа":

  • до людини приходять незнайомці;
  • вони розповідають, що у зв'язку з проведенням "грошової реформи" потрібно замінити старі купюри на нові.

Уточнюється, що найчастіше жертвами такого виду шахрайства стають люди похилого віку.

Як убезпечити себе й близьких: поради поліції

Щоб уберегтися від протиправних дій шахраїв, у поліції радять дотримуватись низки дієвих порад:

  • пускати у свою домівку тільки знайомих людей;
  • довіряти лише тим людям, яких ви знаєте;
  • завжди радитися з тими, кому довіряєте;
  • розказати про такі підозрілі візити родичам або близьким;
  • повідомляти про подію на спецлінію 112.

"Будьте пильні, не довіряйте незнайомим людям! Та якщо ви все ж таки потрапили на гачок шахраїв - негайно звертайтеся за допомогою до поліції", - підсумували правоохоронці.

Публікація патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "мобільне" шахрайство в Україні, коли правопорушники називають себе представниками мобільного оператора та збирають дані громадян.

За словами правоохоронців, метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Центр протидії дезінформації повідомляв також про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.

Крім того, дехто з українців може отримувати небезпечні листи "від НБУ" або ж фейкові листи від буцімто "Ощадбанку".

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

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