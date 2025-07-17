RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Денежная реформа": полиция предупредила об опасной мошеннической схеме

Мошенники пытаются обманывать украинцев под видом "денежной реформы" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцам рассказали об очередной мошеннической схеме, которая связана с якобы "денежной реформой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Как действуют мошенники, чтобы обмануть украинцев

Правоохранители рассказали, что мошенники в Украине продолжают использовать различные схемы обмана.

Отмечается, что одна из мошеннических схем - якобы "денежная реформа":

  • к человеку приходят незнакомцы;
  • они рассказывают, что в связи с проведением "денежной реформы" нужно заменить старые купюры на новые.

Уточняется, что чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся пожилые люди.

Как обезопасить себя и близких: советы полиции

Чтобы уберечься от противоправных действий мошенников, в полиции советуют придерживаться ряда действенных советов:

  • пускать в свой дом только знакомых людей;
  • доверять только тем людям, которых вы знаете;
  • всегда советоваться с теми, кому доверяете;
  • рассказать о таких подозрительных визитах родственникам или близким;
  • сообщать о происшествии на спецлинию 112.

"Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям! И если вы все же попали на крючок мошенников - немедленно обращайтесь за помощью в полицию", - подытожили правоохранители.

Публикация патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали о "мобильном" мошенничестве в Украине, когда правонарушители называют себя представителями мобильного оператора и собирают данные граждан.

По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

Центр противодействия дезинформации сообщал также о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.

Кроме того, некоторые из украинцев могут получать опасные письма "от НБУ" или фейковые письма от якобы "Ощадбанка".

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полициягривнішахраї в УкраїніМошенническая схемаСоветыМошенники