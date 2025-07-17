"Денежная реформа": полиция предупредила об опасной мошеннической схеме

Украинцам рассказали об очередной мошеннической схеме, которая связана с якобы "денежной реформой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Правоохранители рассказали, что мошенники в Украине продолжают использовать различные схемы обмана.
Отмечается, что одна из мошеннических схем - якобы "денежная реформа":
Уточняется, что чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся пожилые люди.
Чтобы уберечься от противоправных действий мошенников, в полиции советуют придерживаться ряда действенных советов:
"Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям! И если вы все же попали на крючок мошенников - немедленно обращайтесь за помощью в полицию", - подытожили правоохранители.
Напомним, ранее мы рассказывали о "мобильном" мошенничестве в Украине, когда правонарушители называют себя представителями мобильного оператора и собирают данные граждан.
По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.
Центр противодействия дезинформации сообщал также о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.
Кроме того, некоторые из украинцев могут получать опасные письма "от НБУ" или фейковые письма от якобы "Ощадбанка".
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.
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