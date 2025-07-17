ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Грошова реформа": поліція попередила про небезпечну шахрайську схему

Четвер 17 липня 2025 07:30
UA EN RU
"Грошова реформа": поліція попередила про небезпечну шахрайську схему Шахраї намагаються дурити українців під виглядом "грошової реформи" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українцям розповіли про чергову шахрайську схему, яка пов'язана з буцімто "грошовою реформою".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Як діють шахраї, щоб обманути українців

Правоохоронці розповіли, що шахраї в Україні продовжують використовувати різні схеми обману.

Наголошується, що одна з шахрайських схем - буцімто "грошова реформа":

  • до людини приходять незнайомці;
  • вони розповідають, що у зв'язку з проведенням "грошової реформи" потрібно замінити старі купюри на нові.

Уточнюється, що найчастіше жертвами такого виду шахрайства стають люди похилого віку.

Як убезпечити себе й близьких: поради поліції

Щоб уберегтися від протиправних дій шахраїв, у поліції радять дотримуватись низки дієвих порад:

  • пускати у свою домівку тільки знайомих людей;
  • довіряти лише тим людям, яких ви знаєте;
  • завжди радитися з тими, кому довіряєте;
  • розказати про такі підозрілі візити родичам або близьким;
  • повідомляти про подію на спецлінію 112.

"Будьте пильні, не довіряйте незнайомим людям! Та якщо ви все ж таки потрапили на гачок шахраїв - негайно звертайтеся за допомогою до поліції", - підсумували правоохоронці.

&quot;Грошова реформа&quot;: поліція попередила про небезпечну шахрайську схему&quot;Грошова реформа&quot;: поліція попередила про небезпечну шахрайську схемуПублікація патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "мобільне" шахрайство в Україні, коли правопорушники називають себе представниками мобільного оператора та збирають дані громадян.

За словами правоохоронців, метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Центр протидії дезінформації повідомляв також про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.

Крім того, дехто з українців може отримувати небезпечні листи "від НБУ" або ж фейкові листи від буцімто "Ощадбанку".

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція гривні шахраї в Україні Шахрайська схема Поради Шахраї
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко