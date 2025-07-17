"Грошова реформа": поліція попередила про небезпечну шахрайську схему

Українцям розповіли про чергову шахрайську схему, яка пов'язана з буцімто "грошовою реформою".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

"Будьте пильні, не довіряйте незнайомим людям! Та якщо ви все ж таки потрапили на гачок шахраїв - негайно звертайтеся за допомогою до поліції", - підсумували правоохоронці.

Щоб уберегтися від протиправних дій шахраїв, у поліції радять дотримуватись низки дієвих порад:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "мобільне" шахрайство в Україні, коли правопорушники називають себе представниками мобільного оператора та збирають дані громадян.

За словами правоохоронців, метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Центр протидії дезінформації повідомляв також про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.

Крім того, дехто з українців може отримувати небезпечні листи "від НБУ" або ж фейкові листи від буцімто "Ощадбанку".

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

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