"Грошова реформа": поліція попередила про небезпечну шахрайську схему
Українцям розповіли про чергову шахрайську схему, яка пов'язана з буцімто "грошовою реформою".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Як діють шахраї, щоб обманути українців
Правоохоронці розповіли, що шахраї в Україні продовжують використовувати різні схеми обману.
Наголошується, що одна з шахрайських схем - буцімто "грошова реформа":
- до людини приходять незнайомці;
- вони розповідають, що у зв'язку з проведенням "грошової реформи" потрібно замінити старі купюри на нові.
Уточнюється, що найчастіше жертвами такого виду шахрайства стають люди похилого віку.
Як убезпечити себе й близьких: поради поліції
Щоб уберегтися від протиправних дій шахраїв, у поліції радять дотримуватись низки дієвих порад:
- пускати у свою домівку тільки знайомих людей;
- довіряти лише тим людям, яких ви знаєте;
- завжди радитися з тими, кому довіряєте;
- розказати про такі підозрілі візити родичам або близьким;
- повідомляти про подію на спецлінію 112.
"Будьте пильні, не довіряйте незнайомим людям! Та якщо ви все ж таки потрапили на гачок шахраїв - негайно звертайтеся за допомогою до поліції", - підсумували правоохоронці.
Публікація патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "мобільне" шахрайство в Україні, коли правопорушники називають себе представниками мобільного оператора та збирають дані громадян.
За словами правоохоронців, метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.
Центр протидії дезінформації повідомляв також про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.
Крім того, дехто з українців може отримувати небезпечні листи "від НБУ" або ж фейкові листи від буцімто "Ощадбанку".
Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.
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