"Денежная реформа": полиция предупредила об опасной мошеннической схеме
Украинцам рассказали об очередной мошеннической схеме, которая связана с якобы "денежной реформой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Как действуют мошенники, чтобы обмануть украинцев
Правоохранители рассказали, что мошенники в Украине продолжают использовать различные схемы обмана.
Отмечается, что одна из мошеннических схем - якобы "денежная реформа":
- к человеку приходят незнакомцы;
- они рассказывают, что в связи с проведением "денежной реформы" нужно заменить старые купюры на новые.
Уточняется, что чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся пожилые люди.
Как обезопасить себя и близких: советы полиции
Чтобы уберечься от противоправных действий мошенников, в полиции советуют придерживаться ряда действенных советов:
- пускать в свой дом только знакомых людей;
- доверять только тем людям, которых вы знаете;
- всегда советоваться с теми, кому доверяете;
- рассказать о таких подозрительных визитах родственникам или близким;
- сообщать о происшествии на спецлинию 112.
"Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям! И если вы все же попали на крючок мошенников - немедленно обращайтесь за помощью в полицию", - подытожили правоохранители.
Публикация патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы рассказывали о "мобильном" мошенничестве в Украине, когда правонарушители называют себя представителями мобильного оператора и собирают данные граждан.
По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.
Центр противодействия дезинформации сообщал также о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.
Кроме того, некоторые из украинцев могут получать опасные письма "от НБУ" или фейковые письма от якобы "Ощадбанка".
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.