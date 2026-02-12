Гроші на житло та спецстатус для бізнесу: яку допомогу відтепер зможуть отримати ветерани

Головне:

Кошти на оренду тепер доступні всім ветеранам, чиє житло на ТОТ або було пошкоджене, а також колишнім полоненим. Програма "Ветеран.Робота": Затверджено план на 2026-2027 роки щодо перекваліфікації та професійної адаптації колишніх військових.

Портал "Кар’єра ветерана" вже налічує понад 65 тисяч вакансій від тисячі перевірених роботодавців. Підтримка бізнесу: Запроваджується спеціальний статус "суб’єкта ветеранського підприємництва" з доступом до грантів та пільгових інструментів.

Нові правила компенсації за оренду житла

Уряд усунув обмеження, які раніше заважали багатьом захисникам отримати допомогу. Тепер на покриття витрат з оренди можуть претендувати:

Захисники з ТОТ: Ті, чиє житло залишилося в окупації або було зруйноване/пошкоджене.

Як подати заявку: Звернутися можна до структурних підрозділів ветеранської політики або до найближчого ЦНАП за місцем фактичної оренди житла.

Фінансування надходитиме по регіонах поетапно - тричі на рік (до 15 березня, 15 червня та 15 жовтня). Для ветеранів, які не мають власного даху над головою, передбачена можливість пролонгації виплат ще на пів року.

Робота та кар'єра: від ФОП до великих компаній

За даними Уряду, на сьогодні близько 12 тисяч ветеранів працюють як ФОПи, а понад 30 тисяч знайшли нову роботу після служби.

Платформа "Кар’єра ветерана": На ресурсі вже зареєстровано більше 3 тисяч ветеранів. Система допомагає трансформувати військовий досвід у цивільні компетенції.

Розвиток громад та бізнесу

Держава стимулює створення ветеранських просторів - безбар’єрних центрів, де ветерани та їхні родини отримуватимуть консультації в режимі "єдиного вікна". У 2026 році фінансування на такі проекти спрямують у 15 громад.

Окремий фокус - на ветеранському підприємництві. Новий спецстатус дозволить ветеранам-бізнесменам отримувати адресну фінансову підтримку та спеціальні державні гранти. Алгоритм отримання цього статусу незабаром оприлюднить Мінветеранів.

Усі доступні можливості вже зібрані на єдиному порталі Ветеран.Про, де можна знайти як загальнонаціональні, так і регіональні програми підтримки.

"Усі національні та регіональні можливості для ветеранів зібрані на платформі Ветеран.Про. Держава разом із бізнесом продовжує системну роботу, щоб після служби ветерани мали реальні можливості, знали про них і могли легко скористатися", - резюмувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.