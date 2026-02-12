Гроші на житло та спецстатус для бізнесу: яку допомогу відтепер зможуть отримати ветерани

Уряд України розширює житлові пільги для ветеранів, а також запускає нову державну програму працевлаштування та створення безбар’єрних просторів у громадах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Урядовий портал".
Головне:
Уряд усунув обмеження, які раніше заважали багатьом захисникам отримати допомогу. Тепер на покриття витрат з оренди можуть претендувати:
Як подати заявку: Звернутися можна до структурних підрозділів ветеранської політики або до найближчого ЦНАП за місцем фактичної оренди житла.
Фінансування надходитиме по регіонах поетапно - тричі на рік (до 15 березня, 15 червня та 15 жовтня). Для ветеранів, які не мають власного даху над головою, передбачена можливість пролонгації виплат ще на пів року.
За даними Уряду, на сьогодні близько 12 тисяч ветеранів працюють як ФОПи, а понад 30 тисяч знайшли нову роботу після служби.
Держава стимулює створення ветеранських просторів - безбар’єрних центрів, де ветерани та їхні родини отримуватимуть консультації в режимі "єдиного вікна". У 2026 році фінансування на такі проекти спрямують у 15 громад.
Окремий фокус - на ветеранському підприємництві. Новий спецстатус дозволить ветеранам-бізнесменам отримувати адресну фінансову підтримку та спеціальні державні гранти. Алгоритм отримання цього статусу незабаром оприлюднить Мінветеранів.
Усі доступні можливості вже зібрані на єдиному порталі Ветеран.Про, де можна знайти як загальнонаціональні, так і регіональні програми підтримки.
"Усі національні та регіональні можливості для ветеранів зібрані на платформі Ветеран.Про. Держава разом із бізнесом продовжує системну роботу, щоб після служби ветерани мали реальні можливості, знали про них і могли легко скористатися", - резюмувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Порожні державні будівлі та закинуті гуртожитки переобладнають під житло для переселенців. Уряд уже почав шукати такі об'єкти в Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях, далі там мають зробити ремонти і заселити людей.
