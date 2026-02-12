ua en ru
Житло дадуть безкоштовно: у трьох областях ВПО заселять у порожні квартири

Четвер 12 лютого 2026 13:30
UA EN RU
Житло дадуть безкоштовно: у трьох областях ВПО заселять у порожні квартири В Україні стартує пілотний проект розселення ВПО (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Порожні державні будівлі та закинуті гуртожитки перероблять на квартири для переселенців. Уряд уже почав шукати такі об’єкти в трьох областях, щоб відремонтувати їх і заселити людей.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Читайте також: Бронювання, доплати до зарплат й допомога ВПО: що зміниться для українців з 1 лютого

Головне:

  • Географія проекту: на першому етапі інвентаризація пройде у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.
  • Які об'єкти відберуть: під заселення адаптують порожні гуртожитки, адмінбудівлі, старі соцоб'єкти та житло без спадкоємців.
  • Масштаб: у лютому - березні 2026 року планують оглянути до 70 об’єктів, з яких оберуть 10-15 найперспективніших для першочергового ремонту.
  • Партнерство: проект реалізує Міністерство розвитку громад разом із міжнародною організацією Habitat for Humanity.

Яке житло отримають переселенці

Замість будівництва нових кварталів, держава зосередиться на модернізації наявного фонду. Заступниця Міністра розвитку громад Наталія Козловська пояснює, що після технічного обстеження визначатимуть обсяг робіт для створення базових умов тривалого проживання.

До списку потенційного житла потраплять:

  • покинуті будинки на балансі громад;
  • адміністративні споруди, які можна перепланувати під квартири;
  • нерухомість, що перейшла у власність держави за відсутності спадкоємців.

Чому це важливо саме зараз

Через повномасштабну війну в Україні пошкоджено або зруйновано близько 13% житлового фонду (60 млн кв. м). Як наслідок, майже три мільйони українців залишилися без даху над головою.

Створення цифрової бази таких об'єктів у трьох пілотних областях дозволить масштабувати досвід на всю країну та забезпечити ВПО доступним дахом над головою замість тимчасових модульних містечок.

Читайте також про те, що понад 28 тисяч українців уже стали учасниками програми "єВідновлення", подавши документи на отримання житлових сертифікатів.

На поточному етапі право на отримання ваучерів мають переселенці з окупованих регіонів, які належать до пріоритетних категорій: ветерани зі статусом учасника бойових дій та громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть відновити виплати пенсіонерам-ВПО та отримувачам допомоги, які втратили їх через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року. Для проходження процедури хочуть надати ще пів року.

