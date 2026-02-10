Допомога у кілька кліків: у Києві запустили нові онлайн-послуги для захисників

У Києві розширили функціонал Порталу послуг і пояснили, хто із захисників отримав нові онлайн-можливості та за яких умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що саме змінилось на Порталі послуг

У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА розповіли, що столиця розширила цифрові сервіси.

Так, на Порталі послуг з'явилися дві нові онлайн-можливості:

для Захисників і Захисниць України;

для їхніх родин.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зауважив, що для міста принципово важливо, щоб підтримка Захисників і Захисниць була не лише справедливою, але й максимально зручною.

"Ми системно розвиваємо Портал послуг Києва як єдину точку доступу до міської допомоги - без зайвої бюрократії, черг і складних процедур", - наголосив посадовець.

Він додав, що "цифрові сервіси мають працювати для людей і знімати зайве навантаження в складні життєві моменти".

"Це і є про турботу міської влади - коли кожен, хто потребує підтримки, може отримати її швидко, прозоро і зрозуміло", - наголосив Мондриївський.

Які послуги стали доступними онлайн

Однією з нових послуг стала "Грошова допомога Захисникам і Захисницям, звільненим з полону".

Вона дає можливість колишнім полоненим отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 45 000 гривень.

Час розгляду заяви - 30 днів (скриншот: portal.kyiv.digital)

Подати заяву на неї можна:

або онлайн - на Порталі послуг;

або у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА;

або у "Київ мілітарі хаб".

При цьому умови отримання такі:

підтверджений статус Захисника чи Захисниці України;

реєстрація в Києві або взяття на облік як ВПО;

наявний повний пакет документів, включно з підтвердженням перебування в полоні.

Друга послуга, що з'явилась на порталі, - "Компенсація за відпочинок Захисників і Захисниць та їхніх родин".

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда пояснила, що йдеться про можливість отримати компенсацію витрат на відпочинок - до 12 000 грн на особу, для Захисників і Захисниць разом із близькими:

дружиною або чоловіком;

неповнолітніми дітьми;

непрацездатними батьками.

Зазначається, що така компенсація покриває витрати на проживання з харчуванням у санаторно-курортних закладах, будинках відпочинку або участь у автобусних турах вихідного дня.

Періодичність виплат - один раз на рік (скриншот: portal.kyiv.digital)

"Для мене важливо, щоб підтримка Захисників і Захисниць не завершувалася словами подяки. Це мають бути конкретні рішення, які допомагають у повсякденному житті", - наголосила Хонда.

Уточнюється, що заявки на участь у програмі приймаються щороку до 15 грудня.