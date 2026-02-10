Допомога у кілька кліків: у Києві запустили нові онлайн-послуги для захисників
У Києві розширили функціонал Порталу послуг і пояснили, хто із захисників отримав нові онлайн-можливості та за яких умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Що саме змінилось на Порталі послуг
У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА розповіли, що столиця розширила цифрові сервіси.
Так, на Порталі послуг з'явилися дві нові онлайн-можливості:
- для Захисників і Захисниць України;
- для їхніх родин.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зауважив, що для міста принципово важливо, щоб підтримка Захисників і Захисниць була не лише справедливою, але й максимально зручною.
"Ми системно розвиваємо Портал послуг Києва як єдину точку доступу до міської допомоги - без зайвої бюрократії, черг і складних процедур", - наголосив посадовець.
Він додав, що "цифрові сервіси мають працювати для людей і знімати зайве навантаження в складні життєві моменти".
"Це і є про турботу міської влади - коли кожен, хто потребує підтримки, може отримати її швидко, прозоро і зрозуміло", - наголосив Мондриївський.
Які послуги стали доступними онлайн
Однією з нових послуг стала "Грошова допомога Захисникам і Захисницям, звільненим з полону".
Вона дає можливість колишнім полоненим отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 45 000 гривень.
Час розгляду заяви - 30 днів (скриншот: portal.kyiv.digital)
Подати заяву на неї можна:
- або онлайн - на Порталі послуг;
- або у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА;
- або у "Київ мілітарі хаб".
При цьому умови отримання такі:
- підтверджений статус Захисника чи Захисниці України;
- реєстрація в Києві або взяття на облік як ВПО;
- наявний повний пакет документів, включно з підтвердженням перебування в полоні.
Друга послуга, що з'явилась на порталі, - "Компенсація за відпочинок Захисників і Захисниць та їхніх родин".
Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда пояснила, що йдеться про можливість отримати компенсацію витрат на відпочинок - до 12 000 грн на особу, для Захисників і Захисниць разом із близькими:
- дружиною або чоловіком;
- неповнолітніми дітьми;
- непрацездатними батьками.
Зазначається, що така компенсація покриває витрати на проживання з харчуванням у санаторно-курортних закладах, будинках відпочинку або участь у автобусних турах вихідного дня.
Періодичність виплат - один раз на рік (скриншот: portal.kyiv.digital)
"Для мене важливо, щоб підтримка Захисників і Захисниць не завершувалася словами подяки. Це мають бути конкретні рішення, які допомагають у повсякденному житті", - наголосила Хонда.
Уточнюється, що заявки на участь у програмі приймаються щороку до 15 грудня.
