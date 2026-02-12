Деньги на жилье и спецстатус для бизнеса: какую помощь отныне смогут получить ветераны

Правительство Украины расширяет жилищные льготы для ветеранов, а также запускает новую государственную программу трудоустройства и создания безбарьерных пространств в громадах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".
Главное:
Правительство устранило ограничения, которые ранее мешали многим защитникам получить помощь. Теперь на покрытие расходов по аренде могут претендовать:
Как подать заявку: Обратиться можно в структурные подразделения ветеранской политики или в ближайший ЦНАП по месту фактической аренды жилья.
Финансирование будет поступать по регионам поэтапно - трижды в год (до 15 марта, 15 июня и 15 октября). Для ветеранов, которые не имеют собственной крыши над головой, предусмотрена возможность пролонгации выплат еще на полгода.
По данным Правительства, на сегодня около 12 тысяч ветеранов работают как ФЛП, а более 30 тысяч нашли новую работу после службы.
Государство стимулирует создание ветеранских пространств - безбарьерных центров, где ветераны и их семьи будут получать консультации в режиме "единого окна". В 2026 году финансирование на такие проекты направят в 15 громад.
Отдельный фокус - на ветеранском предпринимательстве. Новый спецстатус позволит ветеранам-бизнесменам получать адресную финансовую поддержку и специальные государственные гранты. Алгоритм получения этого статуса вскоре обнародует Минветеранов.
Все доступные возможности уже собраны на едином портале Ветеран.Про, где можно найти как общенациональные, так и региональные программы поддержки.
"Все национальные и региональные возможности для ветеранов собраны на платформе Ветеран.Про. Государство вместе с бизнесом продолжает системную работу, чтобы после службы ветераны имели реальные возможности, знали о них и могли легко воспользоваться", - резюмировала премьер-министр Юлия Свириденко.
