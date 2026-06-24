Гроші згорять: ПриватБанк зробив важливу заяву про дедлайн кешбеку

В учасників програми "Національний кешбек" залишилось зовсім мало часу для того, щоб використати наявні накопичення. Перевірити свій рахунок краще просто зараз, адже незабаром невикористані кошти "зникнуть".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "PrivatBank_insider".
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Учасників державної програми "Національний кешбек" і користувачів карток "Національний кешбек" від ПриватБанку попередили про важливий дедлайн.
Так, згідно з правилами програми, до 30 червня 2026 року включно необхідно витратити:
Виходячи із правил програми, з 1 липня 2026 року невикористані кошти кешбеку буде повернуто до державного бюджету.
Тим часом картка "Національний кешбек" - перейде на новий цикл накопичення.
Тобто на неї продовжуватиметься нарахування кешбеку за безготівкові покупки товарів і послуг (які беруть участь у програмі):
Українцям нагадали, що накопичені в межах програми "Національний кешбек" кошти можна витратити:
"Навіть якщо на картці "Національний кешбек" від ПриватБанку залишилися незначні суми накопичень, їх можна направити на благодійність... у розділі "Допомога армії" чи "Благодійність для українців", - додали у прес-службі установи.
Насамкінець громадянам нагадали, що долучитися до програми "Національний кешбек" можна й зараз. Для цього потрібно всього кілька хвилин.
Алгоритм дій є таким:
"Після цього кешбек нараховуватиметься автоматично", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились ціни на овочі, фрукти, ягоди та зелень в Україні (що дешевшає, а що - навпаки).
Крім того, ми пояснювали, на що насправді витрачають кешбек українці.
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