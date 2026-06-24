Гроші згорять: ПриватБанк зробив важливу заяву про дедлайн кешбеку

Головне: Дедлайн : витратити накопичений кешбек за червень і попередні місяці потрібно до 30 червня 2026 року включно.

: витратити накопичений кешбек за червень і попередні місяці потрібно до 30 червня 2026 року включно. Що потім : з 1 липня невикористані кошти повернуться до держбюджету, а картка "Національний кешбек" перейде на новий цикл нарахувань.

: з 1 липня невикористані кошти повернуться до держбюджету, а картка "Національний кешбек" перейде на новий цикл нарахувань. Куди витратити: накопичені кошти можна використати на комунальні чи поштові послуги, ліки, книги, українські товари або благодійність (зокрема допомогу армії).

Як швидко потрібно "обнулити" кешбек

Учасників державної програми "Національний кешбек" і користувачів карток "Національний кешбек" від ПриватБанку попередили про важливий дедлайн.

Так, згідно з правилами програми, до 30 червня 2026 року включно необхідно витратити:

накопичені кошти кешбеку попередніх місяців;

виплати кешбеку за червень 2026 року.

Куди "зникнуть" невитрачені гроші

Виходячи із правил програми, з 1 липня 2026 року невикористані кошти кешбеку буде повернуто до державного бюджету.

Тим часом картка "Національний кешбек" - перейде на новий цикл накопичення.

Тобто на неї продовжуватиметься нарахування кешбеку за безготівкові покупки товарів і послуг (які беруть участь у програмі):

за липень;

за наступні місяці 2026 року.

Як витратити накопичення та що купити

Українцям нагадали, що накопичені в межах програми "Національний кешбек" кошти можна витратити:

на оплату комунальних послуг;

на оплату поштових послуг;

на придбання українських продуктів;

на ліки;

на книги;

на благодійність (у розділі "Добро" у "Приват24" і на сайті банку).

"Навіть якщо на картці "Національний кешбек" від ПриватБанку залишилися незначні суми накопичень, їх можна направити на благодійність... у розділі "Допомога армії" чи "Благодійність для українців", - додали у прес-службі установи.

Як активувати "Національний кешбек"

Насамкінець громадянам нагадали, що долучитися до програми "Національний кешбек" можна й зараз. Для цього потрібно всього кілька хвилин.

Алгоритм дій є таким:

зайти у "Приват24";

безкоштовно відкрити цифрову картку "Національний кешбек" (від ПриватБанку);

надати дозвіл на обробку транзакцій;

обрати цю картку в "Дія" - для зарахування виплат.

"Після цього кешбек нараховуватиметься автоматично", - підсумували у компанії.