Деньги сгорят: ПриватБанк сделал важное заявление о дедлайне кэшбека

У участников программы "Национальный кэшбек" осталось совсем мало времени для того, чтобы использовать имеющиеся накопления. Проверить свой счет лучше прямо сейчас, ведь вскоре неиспользованные средства "исчезнут".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "PrivatBank_insider".
Главное:
Участников государственной программы "Национальный кэшбек" и пользователей карт "Национальный кэшбек" от ПриватБанка предупредили о важном дедлайне.
Так, согласно правилам программы, до 30 июня 2026 включительно необходимо потратить:
Исходя из правил программы, с 1 июля 2026 года неиспользованные средства кэшбека будут возвращены в государственный бюджет.
Тем временем карта "Национальный кэшбэк" - перейдет на новый цикл накопления.
То есть на нее будет продолжаться начисление кэшбека за безналичные покупки товаров и услуг (участвующих в программе):
Украинцам напомнили, что накопленные в рамках программы "Национальный кэшбек" средства можно потратить:
"Даже если на карточке "Национальный кэшбек" от ПриватБанка остались незначительные суммы накоплений, их можно направить на благотворительность... в разделе "Помощь армии" или "Благотворительность для украинцев", - добавили в пресс-службе учреждения.
В заключение гражданам напомнили, что присоединиться к программе "Национальный кэшбек" можно и сейчас. Для этого нужно всего несколько минут.
Алгоритм действий таков:
"После этого кэшбек будет начисляться автоматически", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на овощи, фрукты, ягоды и зелень в Украине (что дешевеет, а что - наоборот).
Кроме того, мы объясняли, на что на самом деле тратят кэшбек украинцы.
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