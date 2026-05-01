Гроші замість форми: як військовим отримати компенсацію за неотримане майно при звільненні

Військові в Україні можуть отримати грошову компенсацію за речове майно, яке не отримали під час служби. Йдеться про випадки, коли форма або інше забезпечення не було видане повністю або частково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства оборони України .

Головне: Хто має право: Виплати доступні контрактникам та кадровим офіцерам ЗСУ, НГУ, СБУ та інших структур. Компенсація не передбачена для мобілізованих, строковиків та курсантів.

Підстави для виплати: Звільнення, переведення в інше відомство або загибель військового (у цьому разі кошти отримують рідні).

Звільнення, переведення в інше відомство або загибель військового (у цьому разі кошти отримують рідні). Сума компенсації: Розраховується за цінами на 1 січня року звільнення. Залежить від права на носіння форми та тривалості служби.

Розраховується за цінами на 1 січня року звільнення. Залежить від права на носіння форми та тривалості служби. Процедура: Необхідно отримати довідку про вартість майна в речовій службі та подати рапорт командиру частини.

Необхідно отримати довідку про вартість майна в речовій службі та подати рапорт командиру частини. Захист прав: У разі відмови можна звернутися на гарячу лінію Міноборони або до суду.

Хто може отримати компенсацію

Право на виплату мають військовослужбовці, які проходили службу за контрактом або на кадрових посадах. Це стосується:

ЗСУ;

Нацгвардії;

СБУ;

Держприкордонслужби та інших силових структур.

Водночас така компенсація не передбачена для строковиків і курсантів.

Коли виникає право на виплату

Компенсацію можна отримати, якщо військовий мав право на певне речове майно, але фактично його не отримав.

Підставами для виплати є:

звільнення зі служби;

переведення до іншого органу;

загибель військового (у такому разі кошти отримують родичі).

У Міноборони наголошують, що мобілізованим компенсація за неотримане майно не нараховується.

Як розраховують суму

Суму визначають за закупівельними цінами станом на 1 січня року звільнення. При цьому:

якщо є право носіння форми - виплачують повну вартість ;

; якщо такого права немає - суму рахують пропорційно часу служби.

Як отримати гроші

Процедура складається з двох основних кроків:

отримати довідку у речовій службі військової частини - у ній вказують вартість неотриманого майна;

подати рапорт командиру з проханням виплатити компенсацію.

Виплата здійснюється на підставі відповідного наказу командира частини.

Що робити у разі відмови

Якщо у виплаті відмовляють або не надають відповіді, військовий може:

звернутися на гарячу лінію Міноборони;

або оскаржити рішення в суді.

Фактично держава гарантує, що військовослужбовець не втратить кошти через те, що не отримав належне забезпечення під час служби. Однак для цього важливо вчасно оформити всі документи ще до виключення зі списків частини.